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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 лип, 2018 17:27
lel написав:
принести документы подтверждающие происхождение
Так шаровая Инфиня под депо от 5 лимонов
Мож не стоит так надрываться? А притащить тока поллимона под Инфиню за 3000грн/год
И мона попробовать втулить доки от всех родственников 1й линии родства (папа, мама, брат, сестра)... типа они доверили вам разместиться тока на свой ИНН... вы вот и допки каждому из них закажите
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 21 лип, 2018 17:30
clientage написав:
втулить доки от всех родственников 1й линии родства (папа, мама, брат, сестра)...
брат и сестра не является родственниками 1-й степени родства.
1 степень - родители, дети, мужья, жены.
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Додано: Суб 21 лип, 2018 17:31
IMPRINTER написав: clientage написав:
втулить доки от всех родственников 1й линии родства (папа, мама, брат, сестра)...
брат и сестра не является родственниками 1-й степени родства.
1 степень - родители, дети, мужья, жены.
согласен
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 21 лип, 2018 17:56
clientage написав: IMPRINTER написав:clientage
С грейсом тока зарплатникам крлеитку. Но мне не дали. Боьшая кредитная нагрузка в доугоих банках...
А под залог депо дают щас?
На сайте пишут, что под залог депо дают кредитную линию, но условия совсем уж для бедолаг: не возобновляемый лимит с оплатой по факту использования как у нормальных людей, а судя по языку предложения вываливают сразу все целиком один раз с регулярным дальнейшим погашением.
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Додано: Суб 21 лип, 2018 20:05
IMPRINTER написав: clientage написав:
втулить доки от всех родственников 1й линии родства (папа, мама, брат, сестра)...
брат и сестра не является родственниками 1-й степени родства.
1 степень - родители, дети, мужья, жены.
действующие жены.Шаровая инфиня также доступна ТОПам банка.Тут мне с женой пока повезло))
Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 07:55
lel написав:
Меня попросили, когда очередной раз соберусь занести денег принести документы подтверждающие происхождение. Сказали,что устроит договор купли- продажи недвижимости. Я их правда попугал что моя цель- бесплатная Инфинити.
А сколько Вы уже разместили на депозит?
У меня прошлый раз не взяли всю сумму пополнения, сказали "В сумме будет больше 150к, а это с Вашей анкетой невозможно".
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Пон 23 лип, 2018 09:31
vollena71 написав: mustbe написав:
Ну, 4.93 - это меньше, чем 5.00
Ну, не закупаюсь я в Сильпо на 500грн за раз, даже на 200 редко. так лучше уж 493 грн потратить на коммуналку, чем 500 лежат неизрасходованные
А смекалку проявить? Заплатить 500 бонусов за покупку на 150 грн легко, надо просто на сдачу взять ещё 350 бонусов...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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kreuz
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Додано: Пон 23 лип, 2018 09:48
Искатель написав: lel написав:
Меня попросили, когда очередной раз соберусь занести денег принести документы подтверждающие происхождение. Сказали,что устроит договор купли- продажи недвижимости. Я их правда попугал что моя цель- бесплатная Инфинити.
А сколько Вы уже разместили на депозит?
У меня прошлый раз не взяли всю сумму пополнения, сказали "В сумме будет больше 150к, а это с Вашей анкетой невозможно".
Три депозита- каждый меньше 150т. Голд бесплатный дали. До бесплатной платины еще не хватает. Я их старый клиент. Конвертировал на депо у них. Потом все вынес.
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lel
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Додано: Пон 23 лип, 2018 10:11
kreuz написав: vollena71 написав: mustbe написав:
Ну, 4.93 - это меньше, чем 5.00
Ну, не закупаюсь я в Сильпо на 500грн за раз, даже на 200 редко. так лучше уж 493 грн потратить на коммуналку, чем 500 лежат неизрасходованные
А смекалку проявить? Заплатить 500 бонусов за покупку на 150 грн легко, надо просто на сдачу взять ещё 350 бонусов...
Спасибо. Будем знать.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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