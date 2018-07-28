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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 477478479480

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 17:27

Re: Укрексiмбанк

  lel написав:принести документы подтверждающие происхождение

Так шаровая Инфиня под депо от 5 лимонов
Мож не стоит так надрываться? А притащить тока поллимона под Инфиню за 3000грн/год :)
И мона попробовать втулить доки от всех родственников 1й линии родства (папа, мама, брат, сестра)... типа они доверили вам разместиться тока на свой ИНН... вы вот и допки каждому из них закажите :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 17:30

  clientage написав:втулить доки от всех родственников 1й линии родства (папа, мама, брат, сестра)...


брат и сестра не является родственниками 1-й степени родства.
1 степень - родители, дети, мужья, жены.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 17:31

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:втулить доки от всех родственников 1й линии родства (папа, мама, брат, сестра)...


брат и сестра не является родственниками 1-й степени родства.
1 степень - родители, дети, мужья, жены.

согласен :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 17:56

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:clientage

С грейсом тока зарплатникам крлеитку. Но мне не дали. Боьшая кредитная нагрузка в доугоих банках...

А под залог депо дают щас?


На сайте пишут, что под залог депо дают кредитную линию, но условия совсем уж для бедолаг: не возобновляемый лимит с оплатой по факту использования как у нормальных людей, а судя по языку предложения вываливают сразу все целиком один раз с регулярным дальнейшим погашением.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 20:05

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:втулить доки от всех родственников 1й линии родства (папа, мама, брат, сестра)...


брат и сестра не является родственниками 1-й степени родства.
1 степень - родители, дети, мужья, жены.

действующие жены.Шаровая инфиня также доступна ТОПам банка.Тут мне с женой пока повезло))
Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются.
Хутін Пуй
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 07:55

  lel написав:Меня попросили, когда очередной раз соберусь занести денег принести документы подтверждающие происхождение. Сказали,что устроит договор купли- продажи недвижимости. Я их правда попугал что моя цель- бесплатная Инфинити.


А сколько Вы уже разместили на депозит?
У меня прошлый раз не взяли всю сумму пополнения, сказали "В сумме будет больше 150к, а это с Вашей анкетой невозможно".
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 09:31

  vollena71 написав:
  mustbe написав:Ну, 4.93 - это меньше, чем 5.00 :)

Ну, не закупаюсь я в Сильпо на 500грн за раз, даже на 200 редко. так лучше уж 493 грн потратить на коммуналку, чем 500 лежат неизрасходованные

А смекалку проявить? Заплатить 500 бонусов за покупку на 150 грн легко, надо просто на сдачу взять ещё 350 бонусов...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 09:48

  Искатель написав:
  lel написав:Меня попросили, когда очередной раз соберусь занести денег принести документы подтверждающие происхождение. Сказали,что устроит договор купли- продажи недвижимости. Я их правда попугал что моя цель- бесплатная Инфинити.


А сколько Вы уже разместили на депозит?
У меня прошлый раз не взяли всю сумму пополнения, сказали "В сумме будет больше 150к, а это с Вашей анкетой невозможно".

Три депозита- каждый меньше 150т. Голд бесплатный дали. До бесплатной платины еще не хватает. Я их старый клиент. Конвертировал на депо у них. Потом все вынес.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 10:11

  kreuz написав:
  vollena71 написав:
  mustbe написав:Ну, 4.93 - это меньше, чем 5.00 :)

Ну, не закупаюсь я в Сильпо на 500грн за раз, даже на 200 редко. так лучше уж 493 грн потратить на коммуналку, чем 500 лежат неизрасходованные

А смекалку проявить? Заплатить 500 бонусов за покупку на 150 грн легко, надо просто на сдачу взять ещё 350 бонусов...

Спасибо. Будем знать. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 19:07

Коллеги, есть задачка получить платину по тарифу "с депо от 100к". Но на моменте нет 100к :)
Вопрос:

Если "заходить постепенно" с маленьким депо, например получить сначала бесплатно классику или голд по-дешевке, а через время уже добавить до платины - то что будет с теми класиками и голдами? Закрываются, остаются, или?
Всё IMHO
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