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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 478479480481

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 20:12

Re: Укрексiмбанк

  Вкладчик1234 написав:Если "заходить постепенно"

останутся, у меня щас есть и классик, и голд, и платина :)
И карты выдают ток под депо в соотв валюте, хоть на копейку. Т.е. если нема грн-депо, то грн-карту и не выдадут
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 20:42

  Вкладчик1234 написав:Коллеги, есть задачка получить платину по тарифу "с депо от 100к". Но на моменте нет 100к :)
Вопрос:

Если "заходить постепенно" с маленьким депо, например получить сначала бесплатно классику или голд по-дешевке, а через время уже добавить до платины - то что будет с теми класиками и голдами? Закрываются, остаются, или?

Можно с 30к папира, остальное-$.
Может, у вас $ есть?))
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 20:57

  Вкладчик1234 написав:Коллеги, есть задачка получить платину по тарифу "с депо от 100к". Но на моменте нет 100к :)
Вопрос:

Если "заходить постепенно" с маленьким депо, например получить сначала бесплатно классику или голд по-дешевке, а через время уже добавить до платины - то что будет с теми класиками и голдами? Закрываются, остаются, или?

Так платина бесплатно от 100 не даётся. Не? Надо питьсот. Можно в эквивалентно. А карты они остаются. И классика и голда. Они же выпущены на свой срок. И у каждой свой карт счёт. Никаких проблем. Проверено. Все реально работает. Но зачем юзать даже голду если есть уже платина? ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 20:59

  Flamingo написав:Так платина бесплатно от 100 не даётся. Не? Надо питьсот

Верно.
Цена при таком депо устраивает
Всё IMHO
Вкладчик1234
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  #<1 ... 478479480481
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