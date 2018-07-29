останутся, у меня щас есть и классик, и голд, и платина
И карты выдают ток под депо в соотв валюте, хоть на копейку. Т.е. если нема грн-депо, то грн-карту и не выдадут
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Додано: Нед 29 лип, 2018 20:12
Re: Укрексiмбанк
останутся, у меня щас есть и классик, и голд, и платина
И карты выдают ток под депо в соотв валюте, хоть на копейку. Т.е. если нема грн-депо, то грн-карту и не выдадут
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 29 лип, 2018 20:42
Можно с 30к папира, остальное-$.
Может, у вас $ есть?))
Додано: Нед 29 лип, 2018 20:57
Так платина бесплатно от 100 не даётся. Не? Надо питьсот. Можно в эквивалентно. А карты они остаются. И классика и голда. Они же выпущены на свой срок. И у каждой свой карт счёт. Никаких проблем. Проверено. Все реально работает. Но зачем юзать даже голду если есть уже платина?
Додано: Нед 29 лип, 2018 20:59
Верно.
Цена при таком депо устраивает
Всё IMHO
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