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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 лип, 2018 20:12
Вкладчик1234 написав:
Если "заходить постепенно"
останутся, у меня щас есть и классик, и голд, и платина
И карты выдают ток под депо в соотв валюте, хоть на копейку. Т.е. если нема грн-депо, то грн-карту и не выдадут
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 29 лип, 2018 20:42
Вкладчик1234 написав:
Коллеги, есть задачка получить платину по тарифу "с депо от 100к". Но на моменте нет 100к
Вопрос:
Если "заходить постепенно" с маленьким депо, например получить сначала бесплатно классику или голд по-дешевке, а через время уже добавить до платины - то что будет с теми класиками и голдами? Закрываются, остаются, или?
Можно с 30к папира, остальное-$.
Может, у вас $ есть?))
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guntherhouse777
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Додано: Нед 29 лип, 2018 20:57
Вкладчик1234 написав:
Коллеги, есть задачка получить платину по тарифу "с депо от 100к". Но на моменте нет 100к
Вопрос:
Если "заходить постепенно" с маленьким депо, например получить сначала бесплатно классику или голд по-дешевке, а через время уже добавить до платины - то что будет с теми класиками и голдами? Закрываются, остаются, или?
Так платина бесплатно от 100 не даётся. Не? Надо питьсот. Можно в эквивалентно. А карты они остаются. И классика и голда. Они же выпущены на свой срок. И у каждой свой карт счёт. Никаких проблем. Проверено. Все реально работает. Но зачем юзать даже голду если есть уже платина?
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Flamingo
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Додано: Нед 29 лип, 2018 20:59
Flamingo написав:
Так платина бесплатно от 100 не даётся. Не? Надо питьсот
Верно.
Цена при таком депо устраивает
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 30 лип, 2018 18:04
Вкладчик1234 написав: Flamingo написав:
Так платина бесплатно от 100 не даётся. Не? Надо питьсот
Верно.
Цена при таком депо устраивает
Добавили проводки в бонусах
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guntherhouse777
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Додано: Вів 31 лип, 2018 17:16
Заплатил 800 гривен по интернет банкингу УкрЭксима — коммунальные платежи в ОСМД. Бонусы не начисляются. Написал в поддержку, там ответили, что бонусы не начисляются за платежи по интернет банкингу. Возник вопрос как надо платить, чтобы бонус таки капал за коммунальные. Портмоне ком использовать?
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OleksaKoval
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Додано: Вів 31 лип, 2018 18:19
OleksaKoval написав:
Заплатил 800 гривен по интернет банкингу УкрЭксима — коммунальные платежи в ОСМД. Бонусы не начисляются. Написал в поддержку, там ответили, что бонусы не начисляются за платежи по интернет банкингу. Возник вопрос как надо платить, чтобы бонус таки капал за коммунальные. Портмоне ком использовать?
платить надо чтоб это была эквайринговая операция ... в вашем случае был перевод со счета даже не с карты ... платите где угодно там где вы вручную вводите вводите реквизиты карты - портмоне, изя и т.п.
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IMPRINTER
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Додано: Вів 31 лип, 2018 20:50
IMPRINTER написав: OleksaKoval написав:
Возник вопрос как надо платить, чтобы бонус таки капал за коммунальные. Портмоне ком использовать?
платить надо чтоб это была эквайринговая операция ... в вашем случае был перевод со счета даже не с карты ... платите где угодно там где вы вручную вводите вводите реквизиты карты - портмоне, изя и т.п.
Есть еще один нюанс - если делаете платеж по реквизитам на том же Portmone или Easypay - бонусы не начисляются!
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Anadonta
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Додано: Вів 31 лип, 2018 22:25
Anadonta написав: IMPRINTER написав: OleksaKoval написав:
Возник вопрос как надо платить, чтобы бонус таки капал за коммунальные. Портмоне ком использовать?
платить надо чтоб это была эквайринговая операция ... в вашем случае был перевод со счета даже не с карты ... платите где угодно там где вы вручную вводите вводите реквизиты карты - портмоне, изя и т.п.
Есть еще один нюанс - если делаете платеж по реквизитам на том же Portmone или Easypay - бонусы не начисляются!
Извините - не всегда так как Вы написали - я плачу по ряду поставщиков комунальных услуг, которых попросту нету в Портмоне именно по реквизитам - то есть ввожу все реквизиты вручную - Сима бонусы по таким платежам начисляет исправно
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Flamingo
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