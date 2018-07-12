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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 479480481482

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 09:39

  IMPRINTER написав:Flamingo

за 2% ? :shock:

Ну так кишмиш симы перекрывает 5-2=3. Притом там такая фигня что на данного получателя и приватовской фаст-пее больше 2% получается. Управляющая компания ни с кем из банков не хочет договора заключать. Раньше платил им через регулярку привата бесплатно. Теперь вот сима выручает :)
Flamingo
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Повідомлень: 649
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 09:59

Flamingo

Хорошо, если так. Я в марте или апреле делал пробные платежи по реквизитам и через Portmone, и через Easypay. В обоих случаях бонусы начислены не были. Понятно, что комиссию (по-моему, 1.5 % + 5 грн.) платежная система, конечно же, взяла.
Попробую снова, может что-то изменилось...
Anadonta
 
Повідомлень: 362
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:14

Тоже сомневаюсь, что за платеж по реквизитам будет кешбек
mustbe
 
Повідомлень: 605
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:44

mustbe

Полагаю, что при оплате по реквизитам портмоне меняет MCC-код в зависимости от категории платежа который выбирается в самом начале. По крайней мере при оплате налогов по реквизитам, МСС был соответсвующий бюджетным платежам.
antey718
 
Повідомлень: 156
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:45

  mustbe написав:Тоже сомневаюсь, что за платеж по реквизитам будет кешбек

Можете сомневаться сколько угодно, но в кабинете бонусной программы этот платеж выглядит так
Дата транзакції Номер картки
Мерчант Бонуси Статус Дійсні до Сума та валюта
12.07.2018 *2947
PORTMONE 22.56 Нараховані 01.08.2021 451.12 грн
А вот сама платежка
Зображення
Можете сравнить даты и суммы.
Еще сомнения будут?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:59

когда они уже %%% по гривнадепо поднимут?
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:06

  uaprofi написав:когда они уже %%% по гривнадепо поднимут?

та хай сначала КоКо подымит %% выше уровня Симы, на 1..2пп, вот тада уж мона и Симу торбить на +0.5пп 8) :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:59

а что тут с туристической страховкой? Есть варианты получить нашару?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:07

  Stringer написав:а что тут с туристической страховкой? Есть варианты получить нашару?

Так в платиновом пакете за 1к она "нашару")
guntherhouse777
 
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  #<1 ... 479480481482
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