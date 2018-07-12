Ну так кишмиш симы перекрывает 5-2=3. Притом там такая фигня что на данного получателя и приватовской фаст-пее больше 2% получается. Управляющая компания ни с кем из банков не хочет договора заключать. Раньше платил им через регулярку привата бесплатно. Теперь вот сима выручает
Хорошо, если так. Я в марте или апреле делал пробные платежи по реквизитам и через Portmone, и через Easypay. В обоих случаях бонусы начислены не были. Понятно, что комиссию (по-моему, 1.5 % + 5 грн.) платежная система, конечно же, взяла. Попробую снова, может что-то изменилось...
Полагаю, что при оплате по реквизитам портмоне меняет MCC-код в зависимости от категории платежа который выбирается в самом начале. По крайней мере при оплате налогов по реквизитам, МСС был соответсвующий бюджетным платежам.
mustbe написав:Тоже сомневаюсь, что за платеж по реквизитам будет кешбек
Можете сомневаться сколько угодно, но в кабинете бонусной программы этот платеж выглядит так Дата транзакції Номер картки Мерчант Бонуси Статус Дійсні до Сума та валюта 12.07.2018 *2947 PORTMONE 22.56 Нараховані 01.08.2021 451.12 грн А вот сама платежка Можете сравнить даты и суммы. Еще сомнения будут?