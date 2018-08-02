Не понял смысла вопроса? Бесплатная страховка дается только при "платном" оформлении пакета (при "депозитно-бесплатном" оформлении премиум-карт услуги сторонних организаций, коей является и страховая компания, оплачиваются отдельно и только за деньги). То есть исходя из Вашего вопроса - Вы хотите оплатить за оформление карты (для платиновой при депо от 100 до 500 кГрн это будет стоить чуть больше 1 кГрн), но карту не получить? И это все только ради страховки? Так тур.страховки гораздо дешевле 1000 грн. продаются