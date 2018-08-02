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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 480481482483

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 22:14

  Stringer написав:
  guntherhouse777 написав:
  Stringer написав:а что тут с туристической страховкой? Есть варианты получить нашару?

Так в платиновом пакете за 1к она "нашару")

Нужно обязательно карту получать, или по итогам суммы вклада дадут?

Не понял смысла вопроса? Бесплатная страховка дается только при "платном" оформлении пакета (при "депозитно-бесплатном" оформлении премиум-карт услуги сторонних организаций, коей является и страховая компания, оплачиваются отдельно и только за деньги). То есть исходя из Вашего вопроса - Вы хотите оплатить за оформление карты (для платиновой при депо от 100 до 500 кГрн это будет стоить чуть больше 1 кГрн), но карту не получить? И это все только ради страховки? Так тур.страховки гораздо дешевле 1000 грн. продаются :mrgreen:
Flamingo
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  #<1 ... 480481482483
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