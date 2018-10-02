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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 17:29

  clientage написав:
  акет написав:Если совершить оплату в последний день месяца, например 30.09, то бонусы,
которые будут начислены за эту операцию, войдут в лимит сентября или октября?

В сентябрь. Бонусы начисляют по дате операции


не в сентябре а вообще.
все лимиты идут по дате операции
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 12:37

Коллеги, а как обстоят дела с платежами в рублёвой зоне? 1% за конвертацию и непрогнозируемый курс, но КБ начисляют с ограничениями по категориям? Это всё? Открывать для платежей, запрещать двойную конвертацию или что ещё надо сделать?
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 20:29

kreuz
Технических проблем с платежами нет, но курс - драконовский,например сегодня 0.46+1% комиссии. Никакой кэшбек это не перекроет...
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