Додано: Вів 02 жов, 2018 12:37

Коллеги, а как обстоят дела с платежами в рублёвой зоне? 1% за конвертацию и непрогнозируемый курс, но КБ начисляют с ограничениями по категориям? Это всё? Открывать для платежей, запрещать двойную конвертацию или что ещё надо сделать?

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