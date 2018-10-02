не в сентябре а вообще.
все лимиты идут по дате операции
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 вер, 2018 17:29
не в сентябре а вообще.
все лимиты идут по дате операции
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Додано: Вів 02 жов, 2018 12:37
Коллеги, а как обстоят дела с платежами в рублёвой зоне? 1% за конвертацию и непрогнозируемый курс, но КБ начисляют с ограничениями по категориям? Это всё? Открывать для платежей, запрещать двойную конвертацию или что ещё надо сделать?
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Додано: Вів 02 жов, 2018 20:29
kreuz
Технических проблем с платежами нет, но курс - драконовский,например сегодня 0.46+1% комиссии. Никакой кэшбек это не перекроет...
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