Внесение денег
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 жов, 2018 11:40
Додано: Сер 03 жов, 2018 12:41
Цидули з інших банків чи виплати з Фонду Сіма ігнорить?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 03 жов, 2018 19:54
Так. Нещодавно взяли тільки 149 000 грн, далі - довідку чи декларацію. Квітаха зняття 20 хв назад у пишного не проканала.
*******
Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:41
Re: Укрексiмбанк
Коллеги, я так понимаю, у Укрэксима котловой счет для пополнения счетов по безналу с других банков. А где найти этот котловой? В интернет-банкинге нигде не видел. И какой ЄДРПОУ указывать?
Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:49
ЄДРПОУ вот тут есть
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:27
Re: Укрексiмбанк
Котловой надо уточнить в отделении. Возможно каждая филия имеет свой.
Например в Киеве два разных, головной офис и Киевская дирекция.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:40
Re: Укрексiмбанк
Спасибо.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:24
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Зараз переглядають цей форум: Банк Конкорд, riwalir, Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|