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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 11:40

  V2 написав:
  Stringer написав:как и везде - если больше 150 тыщ, то справка о доходах либо декларация.


Сімка розглядає таку суму разово чи сумарно по всім рахункам?

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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 12:41

Цидули з інших банків чи виплати з Фонду Сіма ігнорить?
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:54

  Квесторе_поверніться написав:Цидули з інших банків чи виплати з Фонду Сіма ігнорить?

Так. Нещодавно взяли тільки 149 000 грн, далі - довідку чи декларацію. Квітаха зняття 20 хв назад у пишного не проканала.
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valya
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:41

Re: Укрексiмбанк

Коллеги, я так понимаю, у Укрэксима котловой счет для пополнения счетов по безналу с других банков. А где найти этот котловой? В интернет-банкинге нигде не видел. И какой ЄДРПОУ указывать?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:49

  Andrew75 написав:Коллеги, я так понимаю, у Укрэксима котловой счет для пополнения счетов по безналу с других банков. А где найти этот котловой? В интернет-банкинге нигде не видел. И какой ЄДРПОУ указывать?

ЄДРПОУ вот тут есть https://www.eximb.com/ukr/about/ Код ЄДРПОУ 00032112
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:27

Re: Укрексiмбанк

Котловой надо уточнить в отделении. Возможно каждая филия имеет свой.
Например в Киеве два разных, головной офис и Киевская дирекция.
Andrew75 написав:Коллеги, я так понимаю, у Укрэксима котловой счет для пополнения счетов по безналу с других банков. А где найти этот котловой? В интернет-банкинге нигде не видел. И какой ЄДРПОУ указывать?
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:40

Re: Укрексiмбанк

Спасибо.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:24

Andrew75
https://www.eximb.com/ukr/personal/card ... t_details/
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