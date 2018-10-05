Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 жов, 2018 11:40
V2 написав: Stringer написав:
как и везде - если больше 150 тыщ, то справка о доходах либо декларация.
Сімка розглядає таку суму разово чи сумарно по всім рахункам?
Внесение денег
Stringer
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Додано: Сер 03 жов, 2018 12:41
Цидули з інших банків чи виплати з Фонду Сіма ігнорить?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 03 жов, 2018 19:54
Квесторе_поверніться написав:
Цидули з інших банків чи виплати з Фонду Сіма ігнорить?
Так. Нещодавно взяли тільки 149 000 грн, далі - довідку чи декларацію. Квітаха зняття 20 хв назад у пишного не проканала.
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valya
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:41
Коллеги, я так понимаю, у Укрэксима котловой счет для пополнения счетов по безналу с других банков. А где найти этот котловой? В интернет-банкинге нигде не видел. И какой ЄДРПОУ указывать?
Andrew75
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:49
Andrew75 написав:
Коллеги, я так понимаю, у Укрэксима котловой счет для пополнения счетов по безналу с других банков. А где найти этот котловой? В интернет-банкинге нигде не видел. И какой ЄДРПОУ указывать?
ЄДРПОУ вот тут есть
https://www.eximb.com/ukr/about/
Код ЄДРПОУ 00032112
Flamingo
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:27
Котловой надо уточнить в отделении. Возможно каждая филия имеет свой.
Например в Киеве два разных, головной офис и Киевская дирекция.
Andrew75 написав:Коллеги, я так понимаю, у Укрэксима котловой счет для пополнения счетов по безналу с других банков. А где найти этот котловой? В интернет-банкинге нигде не видел. И какой ЄДРПОУ указывать?
lel
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:40
Спасибо.
Andrew75
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:24
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klug
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Додано: Суб 06 жов, 2018 09:18
Подскажите, а оплата юр.лицу по реквизитам за товар является основанием для начисления бонусов?
jurg
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Додано: Суб 06 жов, 2018 09:39
jurg написав:
Подскажите, а оплата юр.лицу по реквизитам за товар является основанием для начисления бонусов?
Нет
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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