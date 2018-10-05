Цидули з інших банків чи виплати з Фонду Сіма ігнорить?
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Andrew75 написав:Коллеги, я так понимаю, у Укрэксима котловой счет для пополнения счетов по безналу с других банков. А где найти этот котловой? В интернет-банкинге нигде не видел. И какой ЄДРПОУ указывать?
Котловой надо уточнить в отделении. Возможно каждая филия имеет свой. Например в Киеве два разных, головной офис и Киевская дирекция.
Andrew75 написав:Коллеги, я так понимаю, у Укрэксима котловой счет для пополнения счетов по безналу с других банков. А где найти этот котловой? В интернет-банкинге нигде не видел. И какой ЄДРПОУ указывать?