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банках (гарне і погане) / Укрексiмбанк Укрексiмбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 504505506507 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 286 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 34 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 12% 33 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 77 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 64 Всього голосів : 286 Додано: Пон 08 жов, 2018 18:25 Bonusback https://bonus.eximb.com/account/productcashbacks



Ви можете отримати кешбек бонусами на Ваш рахунок в Програмі лояльності за здійснені замовлення при переході на сайт Партнерів Програми представлених нижче. Бонуси будуть доступні протягом 90 днів після підтвердження покупки. Перед здійсненням замовлення ознайомтеся, будь ласка, з Правилами здійснення покупки.



Есть Комфи, Метро, Интертоп, Розетка. Интересно бонусы суммируются? Появился какой то BonusbackЕсть Комфи, Метро, Интертоп, Розетка. Интересно бонусы суммируются? Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 1200 З нами з: 18.05.16 Подякував: 164 раз. Подякували: 141 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 жов, 2018 18:51 Фантом написав: Появился какой то Bonusback https://bonus.eximb.com/account/productcashbacks



Ви можете отримати кешбек бонусами на Ваш рахунок в Програмі лояльності за здійснені замовлення при переході на сайт Партнерів Програми представлених нижче. Бонуси будуть доступні протягом 90 днів після підтвердження покупки. Перед здійсненням замовлення ознайомтеся, будь ласка, з Правилами здійснення покупки.



Есть Комфи, Метро, Интертоп, Розетка. Интересно бонусы суммируются? Появился какой то BonusbackЕсть Комфи, Метро, Интертоп, Розетка. Интересно бонусы суммируются?



а че какой-то .. просто пришили обычный кешбековый сервис коих в интернете миллион.

да бонусы падают на общий счет - если вы купите что-то перейдя по ссылки от эксима. а че какой-то .. просто пришили обычный кешбековый сервис коих в интернете миллион.да бонусы падают на общий счет - если вы купите что-то перейдя по ссылки от эксима. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 35190 З нами з: 06.08.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 5576 раз. Профіль 9 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 жов, 2018 18:54 Фантом написав: Появился какой то Bonusback https://bonus.eximb.com/account/productcashbacks



Ви можете отримати кешбек бонусами на Ваш рахунок в Програмі лояльності за здійснені замовлення при переході на сайт Партнерів Програми представлених нижче. Бонуси будуть доступні протягом 90 днів після підтвердження покупки. Перед здійсненням замовлення ознайомтеся, будь ласка, з Правилами здійснення покупки.



Есть Комфи, Метро, Интертоп, Розетка. Интересно бонусы суммируются? Появился какой то BonusbackЕсть Комфи, Метро, Интертоп, Розетка. Интересно бонусы суммируются?

Как я понимаю - это типа letyshops.

Переходишь в магазин по кнопке, делаешь и оплачиваешь заказ, и получаешь типа кешбек.



Т.е. помимо стандартных бонусов по карте, ещё и бонусы за переход по ссылке. При этом не важно, какой и чей картой платил (хоть другого банка)



Не могу сказать, что это кардинально изменило моё отношение к банку и бонусной программе, - но в любом случае выглядит интересно и лишним оно не будет Как я понимаю - это типа letyshops.Переходишь в магазин по кнопке, делаешь и оплачиваешь заказ, и получаешь типа кешбек.Т.е. помимо стандартных бонусов по карте, ещё и бонусы за переход по ссылке. При этом не важно, какой и чей картой платил (хоть другого банка)Не могу сказать, что это кардинально изменило моё отношение к банку и бонусной программе, - но в любом случае выглядит интересно и лишним оно не будет Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи? Вкладчик1234

Повідомлень: 6334 З нами з: 18.04.15 Подякував: 4242 раз. Подякували: 1461 раз. Профіль 2 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 жов, 2018 19:14 Вкладчик1234 написав: в любом случае выглядит интересно и лишним оно не будет в любом случае выглядит интересно и лишним оно не будет

Так то оно так, но в сервиса типа летишоп, монета-юа и т.п. есть как бы поддержка, которая по спорным ситуациям ведёт какую никакую переписку. Плюс там есть как бы счета на которые начисляются те самые бонусы почти сразу после покупки, а становятся доступными через какое-то то время. То есть наглядность там присутствует. Тут чего-то подобного я не обнаружил. Хотя может оно и есть - не глубоко копал. Но опять таки, при клике на то же МАУ в Симе не видно конкретики по тарифам, по которым начисляется бонус (а у МАУ это 3 разных тарифа). То есть кто-то поведется на то что написано в самом начале и будет рассчитывать получить 225 грн. а в итоге получит 12-13 и узнать почему будет сложно. Так то оно так, но в сервиса типа летишоп, монета-юа и т.п. есть как бы поддержка, которая по спорным ситуациям ведёт какую никакую переписку. Плюс там есть как бы счета на которые начисляются те самые бонусы почти сразу после покупки, а становятся доступными через какое-то то время. То есть наглядность там присутствует. Тут чего-то подобного я не обнаружил. Хотя может оно и есть - не глубоко копал. Но опять таки, при клике на то же МАУ в Симе не видно конкретики по тарифам, по которым начисляется бонус (а у МАУ это 3 разных тарифа). То есть кто-то поведется на то что написано в самом начале и будет рассчитывать получить 225 грн. а в итоге получит 12-13 и узнать почему будет сложно. Flamingo

Повідомлень: 899 З нами з: 20.03.15 Подякував: 30 раз. Подякували: 203 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 504505506507 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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