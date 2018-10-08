Ви можете отримати кешбек бонусами на Ваш рахунок в Програмі лояльності за здійснені замовлення при переході на сайт Партнерів Програми представлених нижче. Бонуси будуть доступні протягом 90 днів після підтвердження покупки. Перед здійсненням замовлення ознайомтеся, будь ласка, з Правилами здійснення покупки.
Есть Комфи, Метро, Интертоп, Розетка. Интересно бонусы суммируются?
Ви можете отримати кешбек бонусами на Ваш рахунок в Програмі лояльності за здійснені замовлення при переході на сайт Партнерів Програми представлених нижче. Бонуси будуть доступні протягом 90 днів після підтвердження покупки. Перед здійсненням замовлення ознайомтеся, будь ласка, з Правилами здійснення покупки.
Есть Комфи, Метро, Интертоп, Розетка. Интересно бонусы суммируются?
а че какой-то .. просто пришили обычный кешбековый сервис коих в интернете миллион. да бонусы падают на общий счет - если вы купите что-то перейдя по ссылки от эксима.
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Ви можете отримати кешбек бонусами на Ваш рахунок в Програмі лояльності за здійснені замовлення при переході на сайт Партнерів Програми представлених нижче. Бонуси будуть доступні протягом 90 днів після підтвердження покупки. Перед здійсненням замовлення ознайомтеся, будь ласка, з Правилами здійснення покупки.
Есть Комфи, Метро, Интертоп, Розетка. Интересно бонусы суммируются?
Как я понимаю - это типа letyshops. Переходишь в магазин по кнопке, делаешь и оплачиваешь заказ, и получаешь типа кешбек.
Т.е. помимо стандартных бонусов по карте, ещё и бонусы за переход по ссылке. При этом не важно, какой и чей картой платил (хоть другого банка)
Не могу сказать, что это кардинально изменило моё отношение к банку и бонусной программе, - но в любом случае выглядит интересно и лишним оно не будет
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234 написав: в любом случае выглядит интересно и лишним оно не будет
Так то оно так, но в сервиса типа летишоп, монета-юа и т.п. есть как бы поддержка, которая по спорным ситуациям ведёт какую никакую переписку. Плюс там есть как бы счета на которые начисляются те самые бонусы почти сразу после покупки, а становятся доступными через какое-то то время. То есть наглядность там присутствует. Тут чего-то подобного я не обнаружил. Хотя может оно и есть - не глубоко копал. Но опять таки, при клике на то же МАУ в Симе не видно конкретики по тарифам, по которым начисляется бонус (а у МАУ это 3 разных тарифа). То есть кто-то поведется на то что написано в самом начале и будет рассчитывать получить 225 грн. а в итоге получит 12-13 и узнать почему будет сложно.