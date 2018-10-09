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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 18:25

Bonusback

Появился какой то Bonusback https://bonus.eximb.com/account/productcashbacks

Ви можете отримати кешбек бонусами на Ваш рахунок в Програмі лояльності за здійснені замовлення при переході на сайт Партнерів Програми представлених нижче. Бонуси будуть доступні протягом 90 днів після підтвердження покупки. Перед здійсненням замовлення ознайомтеся, будь ласка, з Правилами здійснення покупки.


Есть Комфи, Метро, Интертоп, Розетка. Интересно бонусы суммируются?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 18:51

  Фантом написав:Появился какой то Bonusback https://bonus.eximb.com/account/productcashbacks

Ви можете отримати кешбек бонусами на Ваш рахунок в Програмі лояльності за здійснені замовлення при переході на сайт Партнерів Програми представлених нижче. Бонуси будуть доступні протягом 90 днів після підтвердження покупки. Перед здійсненням замовлення ознайомтеся, будь ласка, з Правилами здійснення покупки.


Есть Комфи, Метро, Интертоп, Розетка. Интересно бонусы суммируются?


а че какой-то .. просто пришили обычный кешбековый сервис коих в интернете миллион.
да бонусы падают на общий счет - если вы купите что-то перейдя по ссылки от эксима.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 18:54

  Фантом написав:Появился какой то Bonusback https://bonus.eximb.com/account/productcashbacks

Ви можете отримати кешбек бонусами на Ваш рахунок в Програмі лояльності за здійснені замовлення при переході на сайт Партнерів Програми представлених нижче. Бонуси будуть доступні протягом 90 днів після підтвердження покупки. Перед здійсненням замовлення ознайомтеся, будь ласка, з Правилами здійснення покупки.


Есть Комфи, Метро, Интертоп, Розетка. Интересно бонусы суммируются?

Как я понимаю - это типа letyshops.
Переходишь в магазин по кнопке, делаешь и оплачиваешь заказ, и получаешь типа кешбек.

Т.е. помимо стандартных бонусов по карте, ещё и бонусы за переход по ссылке. При этом не важно, какой и чей картой платил (хоть другого банка)

Не могу сказать, что это кардинально изменило моё отношение к банку и бонусной программе, - но в любом случае выглядит интересно и лишним оно не будет
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 19:14

  Вкладчик1234 написав: в любом случае выглядит интересно и лишним оно не будет

Так то оно так, но в сервиса типа летишоп, монета-юа и т.п. есть как бы поддержка, которая по спорным ситуациям ведёт какую никакую переписку. Плюс там есть как бы счета на которые начисляются те самые бонусы почти сразу после покупки, а становятся доступными через какое-то то время. То есть наглядность там присутствует. Тут чего-то подобного я не обнаружил. Хотя может оно и есть - не глубоко копал. Но опять таки, при клике на то же МАУ в Симе не видно конкретики по тарифам, по которым начисляется бонус (а у МАУ это 3 разных тарифа). То есть кто-то поведется на то что написано в самом начале и будет рассчитывать получить 225 грн. а в итоге получит 12-13 и узнать почему будет сложно.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:28

Коллеги, а как выводите с Летишопсов кэшбэки? А то у меня евро/доллары на кэшбэк.ру зависли, откуда можно на вебмани и пэйпал только выйти без конвертации. Это вообще возможно в Украине?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:34

Re: Укрексiмбанк

Лети даёт выплатить на карту ПБ, правда я ещё не выводил)
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:43

  kreuz написав:Коллеги, а как выводите с Летишопсов кэшбэки? А то у меня евро/доллары на кэшбэк.ру зависли, откуда можно на вебмани и пэйпал только выйти без конвертации. Это вообще возможно в Украине?


Выводил на карту Привата без проблем
бульбик
 
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