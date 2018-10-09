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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 505506507508

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 15:53

  vollena71 написав:
  Stringer написав:А что тут такое - «Мої заощадження»? тоже самое что у Ощадбанка? Можно положить и в любой момент снять без ограничений?

Для того, чтобы снова можно было ими воспользоваться, картодержатель должен осуществить обратное перечисление суммы средств на расчетную часть карточного счета через банкомат, транзакционный терминал АО «Укрэксимбанк» или средствами системы Enter EXIM. В этом случае средства станут доступными для использования:
в день выполнения указанной операции - если операция выполнена не позднее 12:00,
не позднее следующего рабочего дня за днем выполнения указанной операции – если операция выполнена после 12:00 или в выходной день.

капец извращенцы...
а есть тут что нибудь, куда можно деньги с карты спрятать и в нужный момент вернуть на карту - ну типа Сберегательного аллы, таса или идеи, или приват вклада привата?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:03

  Stringer написав:капец извращенцы...
а есть тут что нибудь, куда можно деньги с карты спрятать и в нужный момент вернуть на карту - ну типа Сберегательного аллы, таса или идеи, или приват вклада привата?

Так это самое быстрое. Оптимальный/7дней
3.2.8. Письмово повідомити Банк про свій намір не продовжувати строк розміщення Вкладу не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні до закінчення такого строку.

и Сберегательный 3% годовых 184 дня возможность пополнения/снятия, неснижаемый остаток
2.12. При поверненні частини Вкладу Вкладник надає до Банку відповідну заяву не пізніше ніж за два робочих дні до дати отримання коштів.
Востаннє редагувалось vollena71 в Сер 10 жов, 2018 16:05, всього редагувалось 1 раз.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:04

  Stringer написав:
  vollena71 написав:
  Stringer написав:А что тут такое - «Мої заощадження»? тоже самое что у Ощадбанка? Можно положить и в любой момент снять без ограничений?

Для того, чтобы снова можно было ими воспользоваться, картодержатель должен осуществить обратное перечисление суммы средств на расчетную часть карточного счета через банкомат, транзакционный терминал АО «Укрэксимбанк» или средствами системы Enter EXIM. В этом случае средства станут доступными для использования:
в день выполнения указанной операции - если операция выполнена не позднее 12:00,
не позднее следующего рабочего дня за днем выполнения указанной операции – если операция выполнена после 12:00 или в выходной день.

капец извращенцы...
а есть тут что нибудь, куда можно деньги с карты спрятать и в нужный момент вернуть на карту - ну типа Сберегательного аллы, таса или идеи, или приват вклада привата?

Нее. Депо вааще не обслуживаются в ИБ
Отот калечный МЗ -- единственная возможность прикопать онлайн хоть с каким-то смыслом чуток излишков :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:06

  clientage написав:Нее. Депо вааще не обслуживаются в ИБ
Отот калечный МЗ -- единственная возможность прикопать онлайн хоть с каким-то смыслом чуток излишков :)

Вообще-то депо пополняются в ИБ, но не открываются/не расторгаются
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:09

  vollena71 написав:
  Stringer написав:капец извращенцы...
а есть тут что нибудь, куда можно деньги с карты спрятать и в нужный момент вернуть на карту - ну типа Сберегательного аллы, таса или идеи, или приват вклада привата?

Так это самое быстрое. Оптимальный/7дней

а до какого часа можно закидывать на эти заощадження?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:11

Re: Укрексiмбанк

  vollena71 написав:Оптимальный/7дней

У меня получилось отменить пролонгацию у Оптимального звонком в любимое отделение
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:15

  Stringer написав:а до какого часа можно закидывать на эти заощадження?

теория, на практике не пробовала
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:18

  clientage написав:
  vollena71 написав:Оптимальный/7дней

У меня получилось отменить пролонгацию у Оптимального звонком в любимое отделение

При 90% работников отделений женщин мужское обаяние весьма эффективно :D
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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