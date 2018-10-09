Stringer написав:А что тут такое - «Мої заощадження»? тоже самое что у Ощадбанка? Можно положить и в любой момент снять без ограничений?
Для того, чтобы снова можно было ими воспользоваться, картодержатель должен осуществить обратное перечисление суммы средств на расчетную часть карточного счета через банкомат, транзакционный терминал АО «Укрэксимбанк» или средствами системы Enter EXIM. В этом случае средства станут доступными для использования: в день выполнения указанной операции - если операция выполнена не позднее 12:00, не позднее следующего рабочего дня за днем выполнения указанной операции – если операция выполнена после 12:00 или в выходной день.
капец извращенцы... а есть тут что нибудь, куда можно деньги с карты спрятать и в нужный момент вернуть на карту - ну типа Сберегательного аллы, таса или идеи, или приват вклада привата?
Stringer написав:капец извращенцы... а есть тут что нибудь, куда можно деньги с карты спрятать и в нужный момент вернуть на карту - ну типа Сберегательного аллы, таса или идеи, или приват вклада привата?
Так это самое быстрое. Оптимальный/7дней
3.2.8. Письмово повідомити Банк про свій намір не продовжувати строк розміщення Вкладу не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні до закінчення такого строку.
и Сберегательный 3% годовых 184 дня возможность пополнения/снятия, неснижаемый остаток
2.12. При поверненні частини Вкладу Вкладник надає до Банку відповідну заяву не пізніше ніж за два робочих дні до дати отримання коштів.
Востаннє редагувалось vollena71 в Сер 10 жов, 2018 16:05, всього редагувалось 1 раз.
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Stringer написав:А что тут такое - «Мої заощадження»? тоже самое что у Ощадбанка? Можно положить и в любой момент снять без ограничений?
Для того, чтобы снова можно было ими воспользоваться, картодержатель должен осуществить обратное перечисление суммы средств на расчетную часть карточного счета через банкомат, транзакционный терминал АО «Укрэксимбанк» или средствами системы Enter EXIM. В этом случае средства станут доступными для использования: в день выполнения указанной операции - если операция выполнена не позднее 12:00, не позднее следующего рабочего дня за днем выполнения указанной операции – если операция выполнена после 12:00 или в выходной день.
капец извращенцы... а есть тут что нибудь, куда можно деньги с карты спрятать и в нужный момент вернуть на карту - ну типа Сберегательного аллы, таса или идеи, или приват вклада привата?
Нее. Депо вааще не обслуживаются в ИБ Отот калечный МЗ -- единственная возможность прикопать онлайн хоть с каким-то смыслом чуток излишков
Stringer написав:капец извращенцы... а есть тут что нибудь, куда можно деньги с карты спрятать и в нужный момент вернуть на карту - ну типа Сберегательного аллы, таса или идеи, или приват вклада привата?
Так это самое быстрое. Оптимальный/7дней
а до какого часа можно закидывать на эти заощадження?
Stringer написав:капец извращенцы... а есть тут что нибудь, куда можно деньги с карты спрятать и в нужный момент вернуть на карту - ну типа Сберегательного аллы, таса или идеи, или приват вклада привата?
Так это самое быстрое. Оптимальный/7дней
а до какого часа можно закидывать на эти заощадження?
У робочі дні близько опівдня обробляються усі трансакції по МЗ: і на вхід, і на вихід. Бувають невеликі варіацію у часу, часом обробляють об 11:30 або вже після 12-ї. Немає різниці, чи заявка була створена через ІБ, чи через банкомат - на все один регламент. Таке враження, ніби вони там руками це все обробляють.