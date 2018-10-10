А что тут такое - «Мої заощадження»? тоже самое что у Ощадбанка? Можно положить и в любой момент снять без ограничений?

Для того, чтобы снова можно было ими воспользоваться, картодержатель должен осуществить обратное перечисление суммы средств на расчетную часть карточного счета через банкомат, транзакционный терминал АО «Укрэксимбанк» или средствами системы Enter EXIM. В этом случае средства станут доступными для использования:

в день выполнения указанной операции - если операция выполнена не позднее 12:00,

не позднее следующего рабочего дня за днем выполнения указанной операции – если операция выполнена после 12:00 или в выходной день.