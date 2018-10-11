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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 19:26

  IMPRINTER написав:что-то давненько баллы не падали ... последняя выплата за операции от 03.10 ..

У меня последние 04.10
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлень: 1207
З нами з: 18.05.16
Подякував: 164 раз.
Подякували: 142 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 19:30

4-го
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3606
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 247 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 19:32

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а ну да - у меня от 4-го нет покупок ) есть 3-го и 5-го )
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Повідомлень: 35199
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5576 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:03

опять у єксима запор
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З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5576 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 07:15

Приехали бонусы за 9-е.
За 05-08 - пока нет
mustbe
 
Повідомлень: 753
З нами з: 27.12.17
Подякував: 35 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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