У меня последние 04.10
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 жов, 2018 19:26
У меня последние 04.10
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 10 жов, 2018 19:32
Фантом
а ну да - у меня от 4-го нет покупок ) есть 3-го и 5-го )
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Додано: Чет 11 жов, 2018 15:03
опять у єксима запор
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:15
Да, обычно - приезжают на 2-й - 3-й день.
Но иногда бывают запоры на неделю и такие вот дырки
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