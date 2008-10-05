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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 жов, 2018 19:26
IMPRINTER написав:
что-то давненько баллы не падали ... последняя выплата за операции от 03.10 ..
У меня последние 04.10
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 10 жов, 2018 19:30
4-го
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guntherhouse777
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Додано: Сер 10 жов, 2018 19:32
Фантом
а ну да - у меня от 4-го нет покупок ) есть 3-го и 5-го )
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IMPRINTER
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Додано: Чет 11 жов, 2018 15:03
опять у єксима запор
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 07:15
Приехали бонусы за 9-е.
За 05-08 - пока нет
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mustbe
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 08:31
mustbe
Якась система в нарахуванні бонусів є?
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V2
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:15
Да, обычно - приезжают на 2-й - 3-й день.
Но иногда бывают запоры на неделю и такие вот дырки
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mustbe
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:17
Пришли баллы за 9.10, а за 05.10-08.10 нет
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:44
IMPRINTER написав:
Пришли баллы за 9.10, а за 05.10-08.10 нет
Налицо тяжелый мыслительный процесс у латвійців
Это ж неспроста, не так ли?
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Nighthawk
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:00
Nighthawk написав: IMPRINTER написав:
Пришли баллы за 9.10, а за 05.10-08.10 нет
Налицо тяжелый мыслительный процесс у латвійців
Это ж неспроста, не так ли?
Неужто всё ради вот этого?
-50% на поїздки з Uber цілий рік в
аеропорт і назад з Visa Platinum і Visa Infinite
Гора родила мышь?
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M-Audio
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