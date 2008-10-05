Мож праздник какой был 5..8/10 в Бабитском крае?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:04
Мож праздник какой был 5..8/10 в Бабитском крае?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:17
не знаю ... у меня и супермаркет был и коммуналка
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:42
Re: Укрексiмбанк
Написал им. Ответили, типа 30 дней у нас есть, ждите.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:48
Фантом
что-то мутят. чую очередные какие-то изменения правил пилят
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:00
Re: Укрексiмбанк
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
|