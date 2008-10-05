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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 507508509510

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:04

  IMPRINTER написав:Пришли баллы за 9.10, а за 05.10-08.10 нет

Мож праздник какой был 5..8/10 в Бабитском крае?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:17

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:Пришли баллы за 9.10, а за 05.10-08.10 нет

Мож праздник какой был 5..8/10 в Бабитском крае?


не знаю ... у меня и супермаркет был и коммуналка
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:42

Re: Укрексiмбанк

Написал им. Ответили, типа 30 дней у нас есть, ждите.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:48

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что-то мутят. чую очередные какие-то изменения правил пилят
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:00

Re: Укрексiмбанк

  IMPRINTER написав:что-то мутят. чую очередные какие-то изменения правил пилят

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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:22

  IMPRINTER написав:Пришли баллы за 9.10, а за 05.10-08.10 нет

у меня есть один приход за 8-е
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:34

  IMPRINTER написав:что-то мутят. чую очередные какие-то изменения правил пилят


надеюсь, что что-то хорошее и нужное )))

з.ы.
сима снова повысил ставки по депо!!!
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:43

  uaprofi написав:
  IMPRINTER написав:что-то мутят. чую очередные какие-то изменения правил пилят


надеюсь, что что-то хорошее и нужное )))

з.ы.
сима снова повысил ставки по депо!!!

Угу. https://www.eximb.com/rus/personal/depo ... posits-fo/
4,7% в дол на 368 дней. Было 4,2%
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:48

Re: Укрексiмбанк

Уже и за 10.10 бонусы приплыли.
А 5-8 октября потеряли.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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