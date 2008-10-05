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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:04
IMPRINTER написав:
Пришли баллы за 9.10, а за 05.10-08.10 нет
Мож праздник какой был 5..8/10 в Бабитском крае?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:17
clientage написав: IMPRINTER написав:
Пришли баллы за 9.10, а за 05.10-08.10 нет
Мож праздник какой был 5..8/10 в Бабитском крае?
не знаю ... у меня и супермаркет был и коммуналка
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:42
Написал им. Ответили, типа 30 дней у нас есть, ждите.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:48
Фантом
что-то мутят. чую очередные какие-то изменения правил пилят
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:00
IMPRINTER написав:
что-то мутят. чую очередные какие-то изменения правил пилят
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velvet
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:22
IMPRINTER написав:
Пришли баллы за 9.10, а за 05.10-08.10 нет
у меня есть один приход за 8-е
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J
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:34
IMPRINTER написав:
что-то мутят. чую очередные какие-то изменения правил пилят
надеюсь, что что-то хорошее и нужное )))
з.ы.
сима снова повысил ставки по депо!!!
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uaprofi
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:43
uaprofi написав: IMPRINTER написав:
что-то мутят. чую очередные какие-то изменения правил пилят
надеюсь, что что-то хорошее и нужное )))
з.ы.
сима снова повысил ставки по депо!!!
Угу. https://www.eximb.com/rus/personal/depo ... posits-fo/
4,7% в дол на 368 дней. Было 4,2%
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lel
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:48
Уже и за 10.10 бонусы приплыли.
А 5-8 октября потеряли.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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