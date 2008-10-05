Мож праздник какой был 5..8/10 в Бабитском крае?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:04
Мож праздник какой был 5..8/10 в Бабитском крае?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:17
не знаю ... у меня и супермаркет был и коммуналка
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:42
Re: Укрексiмбанк
Написал им. Ответили, типа 30 дней у нас есть, ждите.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:48
Фантом
что-то мутят. чую очередные какие-то изменения правил пилят
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:00
Re: Укрексiмбанк
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:22
Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:34
надеюсь, что что-то хорошее и нужное )))
з.ы.
сима снова повысил ставки по депо!!!
...
Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:43
Угу.
4,7% в дол на 368 дней. Было 4,2%
Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:48
Re: Укрексiмбанк
Уже и за 10.10 бонусы приплыли.
А 5-8 октября потеряли.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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