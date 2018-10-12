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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 жов, 2018 18:06
Re: Укрексiмбанк
Только последние 2 его месяца.. до того годовой больше даст
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Додано: Суб 13 жов, 2018 18:16
Оптимальний дає 15,98% річних за 210 днів
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