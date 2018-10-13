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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 жов, 2018 18:06
Только последние 2 его месяца.. до того годовой больше даст
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Alex_ki
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Додано: Суб 13 жов, 2018 18:16
sens написав:
7…дневный,в гривне стал интереснее годового
Оптимальний дає 15,98% річних за 210 днів
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Haza
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Додано: Суб 13 жов, 2018 20:53
Haza написав: sens написав:
7…дневный,в гривне стал интереснее годового
Оптимальний дає 15,98% річних за 210 днів
срочность,Карл!
никому не верю
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sens
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Додано: Суб 13 жов, 2018 21:12
sens написав: Haza написав: sens написав:
7…дневный,в гривне стал интереснее годового
Оптимальний дає 15,98% річних за 210 днів
срочность,Карл!
Было бы онлайн-размещение, то мона и задуматься. А так КоКо, Шарик и Восток рулят
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 13 жов, 2018 21:59
clientage
А Восток Вас чим привабив?
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V2
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Додано: Суб 13 жов, 2018 22:21
V2 написав:clientage
А Восток Вас чим привабив?
12% на Накопилке и КБ-1% у Сільпо
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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- Подякував: 2076 раз.
- Подякували: 2923 раз.
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