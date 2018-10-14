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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 508509510511

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 18:06

Re: Укрексiмбанк

Только последние 2 его месяца.. до того годовой больше даст
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 18:16

  sens написав:
  lel написав:Угу. https://www.eximb.com/rus/personal/depo ... posits-fo/
4,7% в дол на 368 дней. Было 4,2%

7…дневный,в гривне стал интереснее годового

Оптимальний дає 15,98% річних за 210 днів
Haza
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 20:53

  Haza написав:
  sens написав:
  lel написав:Угу. https://www.eximb.com/rus/personal/depo ... posits-fo/
4,7% в дол на 368 дней. Было 4,2%

7…дневный,в гривне стал интереснее годового

Оптимальний дає 15,98% річних за 210 днів
срочность,Карл!
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 21:12

  sens написав:
  Haza написав:
  sens написав:7…дневный,в гривне стал интереснее годового

Оптимальний дає 15,98% річних за 210 днів
срочность,Карл!

Было бы онлайн-размещение, то мона и задуматься. А так КоКо, Шарик и Восток рулят :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 21:59

clientage
А Восток Вас чим привабив?
V2
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 22:21

  V2 написав:clientage
А Восток Вас чим привабив?

12% на Накопилке и КБ-1% у Сільпо
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 14:38

Re: Укрексiмбанк

clientage написав:
  V2 написав:clientage
А Восток Вас чим привабив?

12% на Накопилке и КБ-1% у Сільпо
Так Коко и тут лудшэ) и % больше, и КБ на любые траты
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 19:21

даже за 11.10 уже есть баллы а за 05.10-08.10 так и нет. твари.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 05:22

  IMPRINTER написав:даже за 11.10 уже есть баллы а за 05.10-08.10 так и нет. твари.

Уже и за 12-е.
А за 5-8 так и нет.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 06:43

  IMPRINTER написав:даже за 11.10 уже есть баллы а за 05.10-08.10 так и нет. твари.

Кстати, может, это совпадение, но у меня по Б5 ТАСовской нет кешбэка по операциям за 6-7 число... За 5 есть и за 8 есть, а за 6-7 нет.
Любопытно.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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