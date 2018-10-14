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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 жов, 2018 12:43
IMPRINTER написав:
даже за 11.10 уже есть баллы а за 05.10-08.10 так и нет.
а мне начислили за 08.10 )))
правда только за одну операцию в этот день - за покупку в АТБ в 23:30
за другие операции в это день бонусов нет, ну и с 5 по 7 как у всех
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:16
uaprofi написав: IMPRINTER написав:
даже за 11.10 уже есть баллы а за 05.10-08.10 так и нет.
а мне начислили за 08.10 )))
правда только за одну операцию в этот день - за покупку в АТБ в 23:30
за другие операции в это день бонусов нет, ну и с 5 по 7 как у всех
8.10 в 23.00 отклирили позже вместе с операциями от 09.10 - этим и объясняется то что вам дали за нее.
господа свиньи, а раньше были такие дыры в начислениях у эксима?
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:21
Да, за одну вечернюю операцию от 08.10 - начислили бонусы.
За дневные - нет.
господа свиньи, а раньше были такие дыры в начислениях у эксима?
Да, в начале лета была такая же черная дыра в 2-3 дня.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:26
mustbe написав:
Да, за одну вечернюю операцию от 08.10 - начислили бонусы.
За дневные - нет.
господа свиньи, а раньше были такие дыры в начислениях у эксима?
Да, в начале лета была такая же черная дыра в 2-3 дня.
Рассосалась за неделю
лано тогда ждем ... мне коммуналку надо братить за две квартиры но не знаю что полатить или ждать пока будет ясность с дырой ...
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:38
mustbe написав:
Да, за одну вечернюю операцию от 08.10 - начислили бонусы.
За дневные - нет.
господа свиньи, а раньше были такие дыры в начислениях у эксима?
Да, в начале лета была такая же черная дыра в 2-3 дня.
Рассосалась за неделю
где-то через две-три недели закрыли тогда дыру с 30.05 до 02.06.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:42
velvet
а как быть в этом случае с операциями по лимиторованным мсс ?
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:57
IMPRINTER написав:velvet
а как быть в этом случае с операциями по лимиторованным мсс ?
Будут считать по дате операции, вне зависимости когда начислят. Так мне на горячке говорили.
Типа если будет превышение, то при начислении задним числом, за те операции балы не начислят.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 14:13
Фантом написав: IMPRINTER написав:velvet
а как быть в этом случае с операциями по лимиторованным мсс ?
Будут считать по дате операции, вне зависимости когда начислят. Так мне на горячке говорили.
Типа если будет превышение, то при начислении задним числом, за те операции балы не начислят.
ну к примеру я получил 100 балов уже за опарации по лимитированному мсс за 10.10.2018, н оу меня были с таким же мсс 05.08.2018 ... согласно их правил даьа операции является определяющей ... они должны начилить за 5 число и списать за 10 потом или как?
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Додано: Пон 15 жов, 2018 14:26
IMPRINTER написав: Фантом написав: IMPRINTER написав:velvet
а как быть в этом случае с операциями по лимиторованным мсс ?
Будут считать по дате операции, вне зависимости когда начислят. Так мне на горячке говорили.
Типа если будет превышение, то при начислении задним числом, за те операции балы не начислят.
ну к примеру я получил 100 балов уже за опарации по лимитированному мсс за 10.10.2018, н оу меня были с таким же мсс 05.08.2018 ... согласно их правил даьа операции является определяющей ... они должны начилить за 5 число и списать за 10 потом или как?
По идее просто не начислят за 5 число. Но это со слов поддержки. А как на самом деле, ручаться не могу.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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