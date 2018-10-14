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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 509510511512

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:43

  IMPRINTER написав:даже за 11.10 уже есть баллы а за 05.10-08.10 так и нет.


а мне начислили за 08.10 )))
правда только за одну операцию в этот день - за покупку в АТБ в 23:30

за другие операции в это день бонусов нет, ну и с 5 по 7 как у всех
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 13:16

  uaprofi написав:
  IMPRINTER написав:даже за 11.10 уже есть баллы а за 05.10-08.10 так и нет.


а мне начислили за 08.10 )))
правда только за одну операцию в этот день - за покупку в АТБ в 23:30

за другие операции в это день бонусов нет, ну и с 5 по 7 как у всех


8.10 в 23.00 отклирили позже вместе с операциями от 09.10 - этим и объясняется то что вам дали за нее.

господа свиньи, а раньше были такие дыры в начислениях у эксима?
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 13:21

Да, за одну вечернюю операцию от 08.10 - начислили бонусы.
За дневные - нет.

господа свиньи, а раньше были такие дыры в начислениях у эксима?

Да, в начале лета была такая же черная дыра в 2-3 дня.
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mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 13:26

  mustbe написав:Да, за одну вечернюю операцию от 08.10 - начислили бонусы.
За дневные - нет.

господа свиньи, а раньше были такие дыры в начислениях у эксима?

Да, в начале лета была такая же черная дыра в 2-3 дня.
Рассосалась за неделю


лано тогда ждем ... мне коммуналку надо братить за две квартиры но не знаю что полатить или ждать пока будет ясность с дырой ...
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 13:38

  mustbe написав:Да, за одну вечернюю операцию от 08.10 - начислили бонусы.
За дневные - нет.

господа свиньи, а раньше были такие дыры в начислениях у эксима?

Да, в начале лета была такая же черная дыра в 2-3 дня.
Рассосалась за неделю

где-то через две-три недели закрыли тогда дыру с 30.05 до 02.06.
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velvet

а как быть в этом случае с операциями по лимиторованным мсс ?
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 13:57

  IMPRINTER написав:velvet

а как быть в этом случае с операциями по лимиторованным мсс ?

Будут считать по дате операции, вне зависимости когда начислят. Так мне на горячке говорили.
Типа если будет превышение, то при начислении задним числом, за те операции балы не начислят.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 14:13

  Фантом написав:
  IMPRINTER написав:velvet

а как быть в этом случае с операциями по лимиторованным мсс ?

Будут считать по дате операции, вне зависимости когда начислят. Так мне на горячке говорили.
Типа если будет превышение, то при начислении задним числом, за те операции балы не начислят.


ну к примеру я получил 100 балов уже за опарации по лимитированному мсс за 10.10.2018, н оу меня были с таким же мсс 05.08.2018 ... согласно их правил даьа операции является определяющей ... они должны начилить за 5 число и списать за 10 потом или как?
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 14:26

  IMPRINTER написав:
  Фантом написав:
  IMPRINTER написав:velvet

а как быть в этом случае с операциями по лимиторованным мсс ?

Будут считать по дате операции, вне зависимости когда начислят. Так мне на горячке говорили.
Типа если будет превышение, то при начислении задним числом, за те операции балы не начислят.


ну к примеру я получил 100 балов уже за опарации по лимитированному мсс за 10.10.2018, н оу меня были с таким же мсс 05.08.2018 ... согласно их правил даьа операции является определяющей ... они должны начилить за 5 число и списать за 10 потом или как?

По идее просто не начислят за 5 число. Но это со слов поддержки. А как на самом деле, ручаться не могу.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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