а мне начислили за 08.10 )))
правда только за одну операцию в этот день - за покупку в АТБ в 23:30
за другие операции в это день бонусов нет, ну и с 5 по 7 как у всех
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Додано: Пон 15 жов, 2018 12:43
а мне начислили за 08.10 )))
правда только за одну операцию в этот день - за покупку в АТБ в 23:30
за другие операции в это день бонусов нет, ну и с 5 по 7 как у всех
...
Додано: Пон 15 жов, 2018 13:16
8.10 в 23.00 отклирили позже вместе с операциями от 09.10 - этим и объясняется то что вам дали за нее.
господа свиньи, а раньше были такие дыры в начислениях у эксима?
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:21
Да, за одну вечернюю операцию от 08.10 - начислили бонусы.
За дневные - нет.
Да, в начале лета была такая же черная дыра в 2-3 дня.
Рассосалась за неделю
Додано: Пон 15 жов, 2018 13:26
лано тогда ждем ... мне коммуналку надо братить за две квартиры но не знаю что полатить или ждать пока будет ясность с дырой ...
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:38
где-то через две-три недели закрыли тогда дыру с 30.05 до 02.06.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:42
velvet
а как быть в этом случае с операциями по лимиторованным мсс ?
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:57
Будут считать по дате операции, вне зависимости когда начислят. Так мне на горячке говорили.
Типа если будет превышение, то при начислении задним числом, за те операции балы не начислят.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 15 жов, 2018 14:13
ну к примеру я получил 100 балов уже за опарации по лимитированному мсс за 10.10.2018, н оу меня были с таким же мсс 05.08.2018 ... согласно их правил даьа операции является определяющей ... они должны начилить за 5 число и списать за 10 потом или как?
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