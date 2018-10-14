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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 510511512513

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 17:00

Уже даже 13-е есть. А 5-8 - как будто нет у бабитов таких дат в календаре)
guntherhouse777
 
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Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 18:58

  Фантом написав:Давайте не сюда писать, а сразу в службу поддержки. https://bonus.eximb.com/contact_us
Пользы будет намного больше.


я написал - прошу поддержать остальніх
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:28

Они отвечают стандартно- "30 дней-имеем право, а также обратите внимание на 5.4 и 5.7"
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3609
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 247 раз.
 
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  #<1 ... 510511512513
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