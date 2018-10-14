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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 жов, 2018 17:00
Уже даже 13-е есть. А 5-8 - как будто нет у бабитов таких дат в календаре)
Додано: Пон 15 жов, 2018 18:48
Начисление баллов
Давайте не сюда писать, а сразу в службу поддержки.
Пользы будет намного больше.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 15 жов, 2018 18:58
я написал - прошу поддержать остальніх
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Додано: Пон 15 жов, 2018 19:28
Они отвечают стандартно- "30 дней-имеем право, а также обратите внимание на 5.4 и 5.7"
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