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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 жов, 2018 17:00
Уже даже 13-е есть. А 5-8 - как будто нет у бабитов таких дат в календаре)
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guntherhouse777
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Додано: Пон 15 жов, 2018 18:48
Давайте не сюда писать, а сразу в службу поддержки. https://bonus.eximb.com/contact_us
Пользы будет намного больше.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 18:58
я написал - прошу поддержать остальніх
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Додано: Пон 15 жов, 2018 19:28
Они отвечают стандартно- "30 дней-имеем право, а также обратите внимание на 5.4 и 5.7"
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guntherhouse777
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Додано: Вів 16 жов, 2018 11:23
Змінювати ліміти по картці в інтернет банкінгу немає можливості?
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Haza
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Додано: Вів 16 жов, 2018 11:27
Есть, но ток для расширенного функционала -- со 2м паролем
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 16 жов, 2018 11:27
Haza написав:
Змінювати ліміти по картці в інтернет банкінгу немає можливості?
Есть, только нужно войти в "функциональный" режим с помощью смс. Этот режим включается на сутки
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Грйс-мэн
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Додано: Вів 16 жов, 2018 13:21
Грйс-мэн написав:
Этот режим включается на сутки
Який саме режим вмикається на добу? Рівень доступу піднімається на час поточної сесії, ліміти можна підняти на 1-3 доби або встановити постійні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 16 жов, 2018 13:28
klug написав:
Який саме режим вмикається на добу? Рівень доступу піднімається на час поточної сесії
Уровень доступа.
Может я вхожу раз в день, или что-то поменялось, но я почему-то думал, что оно поднимается на день.
Спасибо, что поправили
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Грйс-мэн
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