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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 511512513514>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 17:00

Уже даже 13-е есть. А 5-8 - как будто нет у бабитов таких дат в календаре)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 18:48

Начисление баллов

Давайте не сюда писать, а сразу в службу поддержки. https://bonus.eximb.com/contact_us
Пользы будет намного больше.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 18:58

  Фантом написав:Давайте не сюда писать, а сразу в службу поддержки. https://bonus.eximb.com/contact_us
Пользы будет намного больше.


я написал - прошу поддержать остальніх
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:28

Они отвечают стандартно- "30 дней-имеем право, а также обратите внимание на 5.4 и 5.7"
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:23

Змінювати ліміти по картці в інтернет банкінгу немає можливості?
Haza
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:27

Re: Укрексiмбанк

Есть, но ток для расширенного функционала -- со 2м паролем
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:27

  Haza написав:Змінювати ліміти по картці в інтернет банкінгу немає можливості?

Есть, только нужно войти в "функциональный" режим с помощью смс. Этот режим включается на сутки
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:21

Re: Укрексiмбанк

  Грйс-мэн написав:Этот режим включается на сутки

Який саме режим вмикається на добу? Рівень доступу піднімається на час поточної сесії, ліміти можна підняти на 1-3 доби або встановити постійні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:28

  klug написав:Який саме режим вмикається на добу? Рівень доступу піднімається на час поточної сесії

Уровень доступа.
Может я вхожу раз в день, или что-то поменялось, но я почему-то думал, что оно поднимается на день.
Спасибо, что поправили
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:27

баллов за 5-8 так и нет, а у меня там была жирная оплата
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IMPRINTER
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