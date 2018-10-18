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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 жов, 2018 15:03
IMPRINTER написав:
баллов за 5-8 так и нет, а у меня там была жирная оплата
Нет до сих пор тех бонусов.
Я так вообще одну карту окучил в те выходные)
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guntherhouse777
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Додано: Чет 18 жов, 2018 15:07
guntherhouse777 написав: IMPRINTER написав:
баллов за 5-8 так и нет, а у меня там была жирная оплата
Нет до сих пор тех бонусов.
Я так вообще одну карту окучил в те выходные)
Прошлый раз они тянули до последнего дня. Но тогда было 10 дней на зачисление, а сейчас 30-ть.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 18 жов, 2018 21:00
Alex_ki написав: clientage написав: V2 написав:clientage
А Восток Вас чим привабив?
12% на Накопилке и КБ-1% у Сільпо
Так Коко и тут лудшэ) и % больше, и КБ на любые траты
. Подскажите, КоКо это какой банк?
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Oktawa
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Додано: Чет 18 жов, 2018 21:12
Oktawa
Конь
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IMPRINTER
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Додано: Чет 18 жов, 2018 21:21
Конкорд
IMPRINTER написав:Oktawa
Конь
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 18 жов, 2018 21:47
Спасибо вам большое за наводку! Я как раз искала депозит со свободным снятием с хорошим процентом на остаток, а здесь даже депозитная карта, это то, что надо!
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Oktawa
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Додано: Чет 18 жов, 2018 22:09
Oktawa написав:
здесь даже депозитная
То не є депозитна карта...але тарифи кращі від депозитних карт.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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