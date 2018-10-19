Нет до сих пор тех бонусов.
Я так вообще одну карту окучил в те выходные)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 жов, 2018 15:03
Додано: Чет 18 жов, 2018 15:07
Прошлый раз они тянули до последнего дня. Но тогда было 10 дней на зачисление, а сейчас 30-ть.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 18 жов, 2018 21:00
Укрэксимбанк
Додано: Чет 18 жов, 2018 21:12
Oktawa
Конь
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Чет 18 жов, 2018 21:21
Конкорд
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 18 жов, 2018 21:47
Укрэксимбанк
Спасибо вам большое за наводку! Я как раз искала депозит со свободным снятием с хорошим процентом на остаток, а здесь даже депозитная карта, это то, что надо!
Додано: Чет 18 жов, 2018 22:09
Re: Укрексiмбанк
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 20 жов, 2018 20:38
Re: Укрексiмбанк
Вопрос к знатокам. Гасил 16-го кредитку переводом между своими счетами в Enter Exim ,провелось по их выписке 19. Такая же операция в сентябре прошла день в день, как и куча месяцев до этого. Гасилось утром после 9. Что изменения пошли как в Альфе?
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