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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:03

  IMPRINTER написав:баллов за 5-8 так и нет, а у меня там была жирная оплата

Нет до сих пор тех бонусов.
Я так вообще одну карту окучил в те выходные)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:07

  guntherhouse777 написав:
  IMPRINTER написав:баллов за 5-8 так и нет, а у меня там была жирная оплата

Нет до сих пор тех бонусов.
Я так вообще одну карту окучил в те выходные)

Прошлый раз они тянули до последнего дня. Но тогда было 10 дней на зачисление, а сейчас 30-ть.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 21:00

Укрэксимбанк

  Alex_ki написав:
clientage написав:
  V2 написав:clientage
А Восток Вас чим привабив?

12% на Накопилке и КБ-1% у Сільпо
Так Коко и тут лудшэ) и % больше, и КБ на любые траты
. Подскажите, КоКо это какой банк?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 21:12

Oktawa

Конь
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 21:21

  IMPRINTER написав:Oktawa

Конь

:P
Конкорд
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 21:47

Укрэксимбанк

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:Oktawa

Конь

:P
Конкорд
Спасибо вам большое за наводку! Я как раз искала депозит со свободным снятием с хорошим процентом на остаток, а здесь даже депозитная карта, это то, что надо!
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 22:09

Re: Укрексiмбанк

  Oktawa написав:здесь даже депозитная

То не є депозитна карта...але тарифи кращі від депозитних карт.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 20:38

Re: Укрексiмбанк

Вопрос к знатокам. Гасил 16-го кредитку переводом между своими счетами в Enter Exim ,провелось по их выписке 19. Такая же операция в сентябре прошла день в день, как и куча месяцев до этого. Гасилось утром после 9. Что изменения пошли как в Альфе?
pavyak
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