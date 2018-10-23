RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 512513514515

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:39

сегодня опять сменили ставки
кажись повысили %%% по грн. на совсем крупные вклады
т.е. буржуи уже могут гребсти по 18% годовых
возможно также повысили немного по доллару

меня больше интересует изменение по евро ... но процент по евро почемуто не повышают
...
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2155
З нами з: 21.04.11
Подякував: 357 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:10

  uaprofi написав:сегодня опять сменили ставки
кажись повысили %%% по грн. на совсем крупные вклады
т.е. буржуи уже могут гребсти по 18% годовых
возможно также повысили немного по доллару

меня больше интересует изменение по евро ... но процент по евро почемуто не повышают

Не есть клиент укрэксима, но думаю открыть депо в зелени. Как долго у них эта процедура проходит и есть ли платные сопутствующие продукты типа там карты с абонкой и комисом и смс и т.д.
Спасибо.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1907
З нами з: 26.02.09
Подякував: 26 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:24

  lov2108 написав:
  uaprofi написав:сегодня опять сменили ставки
кажись повысили %%% по грн. на совсем крупные вклады
т.е. буржуи уже могут гребсти по 18% годовых
возможно также повысили немного по доллару

меня больше интересует изменение по евро ... но процент по евро почемуто не повышают

Не есть клиент укрэксима, но думаю открыть депо в зелени. Как долго у них эта процедура проходит и есть ли платные сопутствующие продукты типа там карты с абонкой и комисом и смс и т.д.
Спасибо.

В принципе ничего платного при открытии депо тут нет. Если сами не захотите инет банк подключить. Но он для депо и не нужен. В зависимости от суммы депо могут даже бесплатно выпустить к депо голду на два года, а если депо >500кГрн. в эквиваленте то получите даже бесплатно платину. Но если сумма депо большая несите с собой сразу документы о происхождении денег, поскольку тут этот момент мониторов очень жёстко. И если у вас нет источника происхождения денег депо могут просто и не открыть:(
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 927
З нами з: 20.03.15
Подякував: 30 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:26

Lov2108, процедура досить довга.
Правда вже давно оформляв, так в них ще й ощадні книжки видавали, як при покійному СРСР.
До депо видають карту на відсотки.
З приємностей в тарифах що поповнення готівкою і зняття готівки без комісії.
Тут актуальна тема отримати Візу...для участі в програмі Бонус.
Безкоштовність отримання карти залежить від суми депо.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25852
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1318 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:30

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:И если у вас нет источника происхождения денег депо могут просто и не открыть

Є схеми по обходу фінмону в Сімці...але це не для преси.
Для валюти вони з втратами.
Вихід - декілька депо.
Готівку до 149999 в еквіваленті можна непідтверджувати.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25852
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1318 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:36

  lov2108 написав:
  uaprofi написав:сегодня опять сменили ставки
кажись повысили %%% по грн. на совсем крупные вклады
т.е. буржуи уже могут гребсти по 18% годовых
возможно также повысили немного по доллару

меня больше интересует изменение по евро ... но процент по евро почемуто не повышают

Не есть клиент укрэксима, но думаю открыть депо в зелени. Как долго у них эта процедура проходит и есть ли платные сопутствующие продукты типа там карты с абонкой и комисом и смс и т.д.
Спасибо.


в эксиме все оооочень долго ... берите термос и будерброды
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35309
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5609 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 19:13

  lov2108 написав:Не есть клиент укрэксима, но думаю открыть депо в зелени. Как долго у них эта процедура проходит и есть ли платные сопутствующие продукты типа там карты с абонкой и комисом и смс и т.д.
Спасибо.


А есть ли смысл? Ставки - так-себе по валюте
Alexey_k9
 
Повідомлень: 23
З нами з: 06.08.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 19:28

  Alexey_k9 написав:
  lov2108 написав:Не есть клиент укрэксима, но думаю открыть депо в зелени. Как долго у них эта процедура проходит и есть ли платные сопутствующие продукты типа там карты с абонкой и комисом и смс и т.д.
Спасибо.


А есть ли смысл? Ставки - так-себе по валюте

Если больше фонда, то альтернатива только Укргазбанк
Яша
 
Повідомлень: 628
З нами з: 10.04.07
Подякував: 45 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 512513514515
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: тарасов і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5529)
24.10.2018 20:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.