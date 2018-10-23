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банках (гарне і погане) / Укрексiмбанк Укрексiмбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 512513514515 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 286 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 34 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 12% 33 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 77 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 64 Всього голосів : 286 Додано: Вів 23 жов, 2018 14:39 сегодня опять сменили ставки

кажись повысили %%% по грн. на совсем крупные вклады

т.е. буржуи уже могут гребсти по 18% годовых

возможно также повысили немного по доллару



меня больше интересует изменение по евро ... но процент по евро почемуто не повышают ... uaprofi

Повідомлень: 2155 З нами з: 21.04.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 241 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 жов, 2018 18:10 uaprofi написав: сегодня опять сменили ставки

кажись повысили %%% по грн. на совсем крупные вклады

т.е. буржуи уже могут гребсти по 18% годовых

возможно также повысили немного по доллару



меня больше интересует изменение по евро ... но процент по евро почемуто не повышают сегодня опять сменили ставкикажись повысили %%% по грн. на совсем крупные вкладыт.е. буржуи уже могут гребсти по 18% годовыхвозможно также повысили немного по долларуменя больше интересует изменение по евро ... но процент по евро почемуто не повышают

Не есть клиент укрэксима, но думаю открыть депо в зелени. Как долго у них эта процедура проходит и есть ли платные сопутствующие продукты типа там карты с абонкой и комисом и смс и т.д.

Спасибо. Не есть клиент укрэксима, но думаю открыть депо в зелени. Как долго у них эта процедура проходит и есть ли платные сопутствующие продукты типа там карты с абонкой и комисом и смс и т.д.Спасибо. Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн. lov2108

Повідомлень: 1907 З нами з: 26.02.09 Подякував: 26 раз. Подякували: 87 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 жов, 2018 18:24 lov2108 написав: uaprofi написав: сегодня опять сменили ставки

кажись повысили %%% по грн. на совсем крупные вклады

т.е. буржуи уже могут гребсти по 18% годовых

возможно также повысили немного по доллару



меня больше интересует изменение по евро ... но процент по евро почемуто не повышают сегодня опять сменили ставкикажись повысили %%% по грн. на совсем крупные вкладыт.е. буржуи уже могут гребсти по 18% годовыхвозможно также повысили немного по долларуменя больше интересует изменение по евро ... но процент по евро почемуто не повышают

Не есть клиент укрэксима, но думаю открыть депо в зелени. Как долго у них эта процедура проходит и есть ли платные сопутствующие продукты типа там карты с абонкой и комисом и смс и т.д.

Спасибо. Не есть клиент укрэксима, но думаю открыть депо в зелени. Как долго у них эта процедура проходит и есть ли платные сопутствующие продукты типа там карты с абонкой и комисом и смс и т.д.Спасибо.

В принципе ничего платного при открытии депо тут нет. Если сами не захотите инет банк подключить. Но он для депо и не нужен. В зависимости от суммы депо могут даже бесплатно выпустить к депо голду на два года, а если депо >500кГрн. в эквиваленте то получите даже бесплатно платину. Но если сумма депо большая несите с собой сразу документы о происхождении денег, поскольку тут этот момент мониторов очень жёстко. И если у вас нет источника происхождения денег депо могут просто и не открыть:( В принципе ничего платного при открытии депо тут нет. Если сами не захотите инет банк подключить. Но он для депо и не нужен. В зависимости от суммы депо могут даже бесплатно выпустить к депо голду на два года, а если депо >500кГрн. в эквиваленте то получите даже бесплатно платину. Но если сумма депо большая несите с собой сразу документы о происхождении денег, поскольку тут этот момент мониторов очень жёстко. И если у вас нет источника происхождения денег депо могут просто и не открыть:( Flamingo

Повідомлень: 927 З нами з: 20.03.15 Подякував: 30 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 жов, 2018 18:26 Lov2108, процедура досить довга.

Правда вже давно оформляв, так в них ще й ощадні книжки видавали, як при покійному СРСР.

До депо видають карту на відсотки.

З приємностей в тарифах що поповнення готівкою і зняття готівки без комісії.

Тут актуальна тема отримати Візу...для участі в програмі Бонус.

Безкоштовність отримання карти залежить від суми депо. Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 25852 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1318 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 жов, 2018 18:30 Re: Укрексiмбанк Flamingo написав: И если у вас нет источника происхождения денег депо могут просто и не открыть И если у вас нет источника происхождения денег депо могут просто и не открыть

Є схеми по обходу фінмону в Сімці...але це не для преси.

Для валюти вони з втратами.

Вихід - декілька депо.

Готівку до 149999 в еквіваленті можна непідтверджувати. Є схеми по обходу фінмону в Сімці...але це не для преси.Для валюти вони з втратами.Вихід - декілька депо.Готівку до 149999 в еквіваленті можна непідтверджувати. Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 25852 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1318 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 жов, 2018 18:36 lov2108 написав: uaprofi написав: сегодня опять сменили ставки

кажись повысили %%% по грн. на совсем крупные вклады

т.е. буржуи уже могут гребсти по 18% годовых

возможно также повысили немного по доллару



меня больше интересует изменение по евро ... но процент по евро почемуто не повышают сегодня опять сменили ставкикажись повысили %%% по грн. на совсем крупные вкладыт.е. буржуи уже могут гребсти по 18% годовыхвозможно также повысили немного по долларуменя больше интересует изменение по евро ... но процент по евро почемуто не повышают

Не есть клиент укрэксима, но думаю открыть депо в зелени. Как долго у них эта процедура проходит и есть ли платные сопутствующие продукты типа там карты с абонкой и комисом и смс и т.д.

Спасибо. Не есть клиент укрэксима, но думаю открыть депо в зелени. Как долго у них эта процедура проходит и есть ли платные сопутствующие продукты типа там карты с абонкой и комисом и смс и т.д.Спасибо.



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Повідомлень: 35309 З нами з: 06.08.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 5609 раз. Профіль 9 4 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 жов, 2018 19:13 lov2108 написав: Не есть клиент укрэксима, но думаю открыть депо в зелени. Как долго у них эта процедура проходит и есть ли платные сопутствующие продукты типа там карты с абонкой и комисом и смс и т.д.

Спасибо. Не есть клиент укрэксима, но думаю открыть депо в зелени. Как долго у них эта процедура проходит и есть ли платные сопутствующие продукты типа там карты с абонкой и комисом и смс и т.д.Спасибо.



А есть ли смысл? Ставки - так-себе по валюте А есть ли смысл? Ставки - так-себе по валюте Alexey_k9 Повідомлень: 23 З нами з: 06.08.15 Подякував: 2 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 жов, 2018 19:28 Alexey_k9 написав: lov2108 написав: Не есть клиент укрэксима, но думаю открыть депо в зелени. Как долго у них эта процедура проходит и есть ли платные сопутствующие продукты типа там карты с абонкой и комисом и смс и т.д.

Спасибо. Не есть клиент укрэксима, но думаю открыть депо в зелени. Как долго у них эта процедура проходит и есть ли платные сопутствующие продукты типа там карты с абонкой и комисом и смс и т.д.Спасибо.



А есть ли смысл? Ставки - так-себе по валюте А есть ли смысл? Ставки - так-себе по валюте

Если больше фонда, то альтернатива только Укргазбанк Если больше фонда, то альтернатива только Укргазбанк Яша Повідомлень: 628 З нами з: 10.04.07 Подякував: 45 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 512513514515 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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