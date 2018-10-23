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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 жов, 2018 14:39
сегодня опять сменили ставки
кажись повысили %%% по грн. на совсем крупные вклады
т.е. буржуи уже могут гребсти по 18% годовых
возможно также повысили немного по доллару
меня больше интересует изменение по евро ... но процент по евро почемуто не повышают
...
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uaprofi
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Додано: Сер 24 жов, 2018 18:10
uaprofi написав:
сегодня опять сменили ставки
кажись повысили %%% по грн. на совсем крупные вклады
т.е. буржуи уже могут гребсти по 18% годовых
возможно также повысили немного по доллару
меня больше интересует изменение по евро ... но процент по евро почемуто не повышают
Не есть клиент укрэксима, но думаю открыть депо в зелени. Как долго у них эта процедура проходит и есть ли платные сопутствующие продукты типа там карты с абонкой и комисом и смс и т.д.
Спасибо.
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lov2108
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Додано: Сер 24 жов, 2018 18:24
lov2108 написав: uaprofi написав:
сегодня опять сменили ставки
кажись повысили %%% по грн. на совсем крупные вклады
т.е. буржуи уже могут гребсти по 18% годовых
возможно также повысили немного по доллару
меня больше интересует изменение по евро ... но процент по евро почемуто не повышают
Не есть клиент укрэксима, но думаю открыть депо в зелени. Как долго у них эта процедура проходит и есть ли платные сопутствующие продукты типа там карты с абонкой и комисом и смс и т.д.
Спасибо.
В принципе ничего платного при открытии депо тут нет. Если сами не захотите инет банк подключить. Но он для депо и не нужен. В зависимости от суммы депо могут даже бесплатно выпустить к депо голду на два года, а если депо >500кГрн. в эквиваленте то получите даже бесплатно платину. Но если сумма депо большая несите с собой сразу документы о происхождении денег, поскольку тут этот момент мониторов очень жёстко. И если у вас нет источника происхождения денег депо могут просто и не открыть:(
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Flamingo
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Додано: Сер 24 жов, 2018 18:26
Lov2108, процедура досить довга.
Правда вже давно оформляв, так в них ще й ощадні книжки видавали, як при покійному СРСР.
До депо видають карту на відсотки.
З приємностей в тарифах що поповнення готівкою і зняття готівки без комісії.
Тут актуальна тема отримати Візу...для участі в програмі Бонус.
Безкоштовність отримання карти залежить від суми депо.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 18:30
Flamingo написав:
И если у вас нет источника происхождения денег депо могут просто и не открыть
Є схеми по обходу фінмону в Сімці...але це не для преси.
Для валюти вони з втратами.
Вихід - декілька депо.
Готівку до 149999 в еквіваленті можна непідтверджувати.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 18:36
lov2108 написав: uaprofi написав:
сегодня опять сменили ставки
кажись повысили %%% по грн. на совсем крупные вклады
т.е. буржуи уже могут гребсти по 18% годовых
возможно также повысили немного по доллару
меня больше интересует изменение по евро ... но процент по евро почемуто не повышают
Не есть клиент укрэксима, но думаю открыть депо в зелени. Как долго у них эта процедура проходит и есть ли платные сопутствующие продукты типа там карты с абонкой и комисом и смс и т.д.
Спасибо.
в эксиме все оооочень долго ... берите термос и будерброды
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Додано: Сер 24 жов, 2018 19:13
lov2108 написав:
Не есть клиент укрэксима, но думаю открыть депо в зелени. Как долго у них эта процедура проходит и есть ли платные сопутствующие продукты типа там карты с абонкой и комисом и смс и т.д.
Спасибо.
А есть ли смысл? Ставки - так-себе по валюте
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Alexey_k9
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Додано: Сер 24 жов, 2018 19:28
Alexey_k9 написав: lov2108 написав:
Не есть клиент укрэксима, но думаю открыть депо в зелени. Как долго у них эта процедура проходит и есть ли платные сопутствующие продукты типа там карты с абонкой и комисом и смс и т.д.
Спасибо.
А есть ли смысл? Ставки - так-себе по валюте
Если больше фонда, то альтернатива только Укргазбанк
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Яша
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