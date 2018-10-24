Додано: Сер 24 жов, 2018 18:24

lov2108 написав: uaprofi написав: сегодня опять сменили ставки

кажись повысили %%% по грн. на совсем крупные вклады

т.е. буржуи уже могут гребсти по 18% годовых

возможно также повысили немного по доллару



меня больше интересует изменение по евро ... но процент по евро почемуто не повышают сегодня опять сменили ставкикажись повысили %%% по грн. на совсем крупные вкладыт.е. буржуи уже могут гребсти по 18% годовыхвозможно также повысили немного по долларуменя больше интересует изменение по евро ... но процент по евро почемуто не повышают

Не есть клиент укрэксима, но думаю открыть депо в зелени. Как долго у них эта процедура проходит и есть ли платные сопутствующие продукты типа там карты с абонкой и комисом и смс и т.д.

Спасибо. Не есть клиент укрэксима, но думаю открыть депо в зелени. Как долго у них эта процедура проходит и есть ли платные сопутствующие продукты типа там карты с абонкой и комисом и смс и т.д.Спасибо.

В принципе ничего платного при открытии депо тут нет. Если сами не захотите инет банк подключить. Но он для депо и не нужен. В зависимости от суммы депо могут даже бесплатно выпустить к депо голду на два года, а если депо >500кГрн. в эквиваленте то получите даже бесплатно платину. Но если сумма депо большая несите с собой сразу документы о происхождении денег, поскольку тут этот момент мониторов очень жёстко. И если у вас нет источника происхождения денег депо могут просто и не открыть:(