А проблему 5-8 Октября замяли шоли?
Или ждемс очередной годовщины ВОСР и показываем кузькину мать бабитчанам?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 жов, 2018 16:05
А проблему 5-8 Октября замяли шоли?
Или ждемс очередной годовщины ВОСР и показываем кузькину мать бабитчанам?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 25 жов, 2018 16:26
У меня такое не сработало. Пробовал занести $5000 при наличии других депозитов - просили документы.
Додано: Чет 25 жов, 2018 17:09
Поки усе у рамках регламенту.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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