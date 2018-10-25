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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:05

А проблему 5-8 Октября замяли шоли?
Или ждемс очередной годовщины ВОСР и показываем кузькину мать бабитчанам? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:26

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:И если у вас нет источника происхождения денег депо могут просто и не открыть

Є схеми по обходу фінмону в Сімці...але це не для преси.
Для валюти вони з втратами.
Вихід - декілька депо.
Готівку до 149999 в еквіваленті можна непідтверджувати.

У меня такое не сработало. Пробовал занести $5000 при наличии других депозитов - просили документы.
MaximS
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:09

  clientage написав:А проблему 5-8 Октября замяли шоли?
Или ждемс очередной годовщины ВОСР и показываем кузькину мать бабитчанам? :mrgreen:

Поки усе у рамках регламенту.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 18:24

  clientage написав:А проблему 5-8 Октября замяли шоли?
Или ждемс очередной годовщины ВОСР и показываем кузькину мать бабитчанам? :mrgreen:

Мне пока не зашли за 5-8.
А так и 22-е есть.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 23:57

guntherhouse777

За 23 тоже упали
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 05:16

  IMPRINTER написав:guntherhouse777

За 23 тоже упали

А каковы могут быть причины возникновения подобной ситуации? (дыры 5-8).
guntherhouse777
 
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