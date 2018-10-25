|
|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 жов, 2018 16:05
А проблему 5-8 Октября замяли шоли?
Или ждемс очередной годовщины ВОСР и показываем кузькину мать бабитчанам?
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26031
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2080 раз.
- Подякували: 2937 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 25 жов, 2018 16:26
Квесторе_поверніться написав: Flamingo написав:
И если у вас нет источника происхождения денег депо могут просто и не открыть
Є схеми по обходу фінмону в Сімці...але це не для преси.
Для валюти вони з втратами.Вихід - декілька депо.
Готівку до 149999 в еквіваленті можна непідтверджувати.
У меня такое не сработало. Пробовал занести $5000 при наличии других депозитов - просили документы.
-
MaximS
-
-
- Повідомлень: 86
- З нами з: 01.09.14
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 жов, 2018 17:09
clientage написав:
А проблему 5-8 Октября замяли шоли?
Или ждемс очередной годовщины ВОСР и показываем кузькину мать бабитчанам?
Поки усе у рамках регламенту.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 2456
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 157 раз.
- Подякували: 328 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 жов, 2018 18:24
clientage написав:
А проблему 5-8 Октября замяли шоли?
Или ждемс очередной годовщины ВОСР и показываем кузькину мать бабитчанам?
Мне пока не зашли за 5-8.
А так и 22-е есть.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 3638
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 255 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 жов, 2018 23:57
guntherhouse777
За 23 тоже упали
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 35313
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5613 раз.
-
- Профіль
-
9
4
2
Додано: П'ят 26 жов, 2018 05:16
IMPRINTER написав:guntherhouse777
За 23 тоже упали
А каковы могут быть причины возникновения подобной ситуации? (дыры 5-8).
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 3638
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 255 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:30
MaximS написав: Квесторе_поверніться написав: Flamingo написав:
И если у вас нет источника происхождения денег депо могут просто и не открыть
Є схеми по обходу фінмону в Сімці...але це не для преси.
Для валюти вони з втратами.Вихід - декілька депо.
Готівку до 149999 в еквіваленті можна непідтверджувати.
У меня такое не сработало. Пробовал занести $5000 при наличии других депозитов - просили документы.
спасибо, а если притворится кенгуру, сказать что квартиру продал в 90х?
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 208
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:31
guntherhouse777 написав: IMPRINTER написав:guntherhouse777
За 23 тоже упали
А каковы могут быть причины возникновения подобной ситуации? (дыры 5-8).
без понятия ) наверное тупо про..бали
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 35313
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5613 раз.
-
- Профіль
-
9
4
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|