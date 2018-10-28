Приехали бонусы за 5-е и 7-е октября.
За 6-е - пока нет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 19:10
Ура, товарищи !
Приехали бонусы за 5-е и 7-е октября.
За 6-е - пока нет
Додано: Пон 29 жов, 2018 19:26
mustbe У меня полностью - только за 5.10, есть зачисления за 6.10, за 7.10, за 8.10.
Но почему-то не все, половины нет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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