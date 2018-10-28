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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 514515516517

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:10

Ура, товарищи !

Приехали бонусы за 5-е и 7-е октября.
За 6-е - пока нет
mustbe
 
Повідомлень: 777
З нами з: 27.12.17
Подякував: 38 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:26

mustbe У меня полностью - только за 5.10, есть зачисления за 6.10, за 7.10, за 8.10.
Но почему-то не все, половины нет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлень: 1271
З нами з: 18.05.16
Подякував: 175 раз.
Подякували: 149 раз.
 
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1
  #<1 ... 514515516517
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