|
|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 19:10
Приехали бонусы за 5-е и 7-е октября.
За 6-е - пока нет
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 777
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 жов, 2018 19:26
mustbe У меня полностью - только за 5.10, есть зачисления за 6.10, за 7.10, за 8.10.
Но почему-то не все, половины нет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1273
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 29 жов, 2018 20:44
Фантом написав:mustbe
У меня полностью - только за 5.10, есть зачисления за 6.10, за 7.10, за 8.10.
Но почему-то не все, половины нет.
вроде все есть
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 35332
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5620 раз.
-
- Профіль
-
9
4
2
Додано: Вів 30 жов, 2018 00:38
Не все
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 3641
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 255 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 жов, 2018 08:11
IMPRINTER написав: Фантом написав:mustbe
У меня полностью - только за 5.10, есть зачисления за 6.10, за 7.10, за 8.10.
Но почему-то не все, половины нет.
вроде все есть
У меня по карте в евро вообще ничего не добавилось, по гривне добавилось несколько транзакций, но не все.
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 176
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 жов, 2018 09:37
antey718 написав: IMPRINTER написав: Фантом написав:mustbe
У меня полностью - только за 5.10, есть зачисления за 6.10, за 7.10, за 8.10.
Но почему-то не все, половины нет.
вроде все есть
У меня по карте в евро вообще ничего не добавилось, по гривне добавилось несколько транзакций, но не все.
У меня за эти дни начислен бонус по всем украинским оплатам и ни одной - по заграничным и-нет оплатам - ни в EUR (евровая карта), ни в PLN (гривневая).
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 934
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|