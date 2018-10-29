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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:10

Ура, товарищи !

Приехали бонусы за 5-е и 7-е октября.
За 6-е - пока нет
mustbe
 
Повідомлень: 777
З нами з: 27.12.17
Подякував: 38 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:26

mustbe У меня полностью - только за 5.10, есть зачисления за 6.10, за 7.10, за 8.10.
Но почему-то не все, половины нет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлень: 1273
З нами з: 18.05.16
Подякував: 175 раз.
Подякували: 149 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 20:44

  Фантом написав:mustbe У меня полностью - только за 5.10, есть зачисления за 6.10, за 7.10, за 8.10.
Но почему-то не все, половины нет.


вроде все есть
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IMPRINTER
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Повідомлень: 35338
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5622 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 00:38

Не все
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3643
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 255 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 08:11

  IMPRINTER написав:
  Фантом написав:mustbe У меня полностью - только за 5.10, есть зачисления за 6.10, за 7.10, за 8.10.
Но почему-то не все, половины нет.


вроде все есть


У меня по карте в евро вообще ничего не добавилось, по гривне добавилось несколько транзакций, но не все.
antey718
 
Повідомлень: 177
З нами з: 03.08.13
Подякував: 7 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:37

  antey718 написав:
  IMPRINTER написав:
  Фантом написав:mustbe У меня полностью - только за 5.10, есть зачисления за 6.10, за 7.10, за 8.10.
Но почему-то не все, половины нет.


вроде все есть


У меня по карте в евро вообще ничего не добавилось, по гривне добавилось несколько транзакций, но не все.

У меня за эти дни начислен бонус по всем украинским оплатам и ни одной - по заграничным и-нет оплатам - ни в EUR (евровая карта), ни в PLN (гривневая). :cry:
Flamingo
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Повідомлень: 934
З нами з: 20.03.15
Подякував: 30 раз.
Подякували: 205 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:41

Flamingo

Сима прокашлялась и доначислила все за 5-8.
antey718
 
Повідомлень: 177
З нами з: 03.08.13
Подякував: 7 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:03

И мне за 5-8 все зашло
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3643
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 255 раз.
 
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  #<1 ... 514515516517
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