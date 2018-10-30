>> 30 жовтня 2018
>> З 01.11.2018 змінюються тарифи
Молодці, добре, що хоч не заднім числом. А виглядали солідною установою.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 жов, 2018 22:07
>> 30 жовтня 2018
>> З 01.11.2018 змінюються тарифи
Молодці, добре, що хоч не заднім числом. А виглядали солідною установою.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Зараз переглядають цей форум: jay2004, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|