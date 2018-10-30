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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 515516517518

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 22:07

>> 30 жовтня 2018
>> З 01.11.2018 змінюються тарифи
Молодці, добре, що хоч не заднім числом. А виглядали солідною установою.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:21

Укрексімбанк

Появился новый акционный депозит Новорічний
https://www.eximb.com/rus/personal/depo ... year-2018/
Oktawa
 
Повідомлень: 21
З нами з: 08.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:26

Re: Укрексiмбанк

Oktawa написав:Появился новый акционный депозит Новорічний
https://www.eximb.com/rus/personal/depo ... year-2018/
Ой-ой, кажется, я нашел куда нести заканчивающийся депо)
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Alex_ki
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Повідомлень: 311
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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