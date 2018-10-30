>> 30 жовтня 2018
>> З 01.11.2018 змінюються тарифи
Молодці, добре, що хоч не заднім числом. А виглядали солідною установою.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 жов, 2018 22:07
>> 30 жовтня 2018
>> З 01.11.2018 змінюються тарифи
Молодці, добре, що хоч не заднім числом. А виглядали солідною установою.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 01 лис, 2018 10:21
Укрексімбанк
Появился новый акционный депозит Новорічний
Додано: Чет 01 лис, 2018 10:26
Re: Укрексiмбанк
Ой-ой, кажется, я нашел куда нести заканчивающийся депо)
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Додано: Чет 01 лис, 2018 10:37
В среднем 17,865%. Прикольно
Надеюсь будет заразительным примером для Шарика, Альянса и Коко
Или им не разрешают пылесос включать, ток госам мона?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:25
Чекаємо ще на відповідь Ощада, була чутка, що вони обіцяли перейти у категорію 18+.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:29
Re: Укрексiмбанк
Так там НГ депо по 30к, думаю не должен возбудиться
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:31
Re: Укрексiмбанк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:33
На сегодняшний день на средний срок с ежемесячной выплатой процентов однозначно наилучшее предложение!
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:40
я когда увидел утром эти проценты - слегка офигел
универсам зажабил возврат комиссии по самовольно закрываемым картам и принуждает к продуктам моноскунса
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