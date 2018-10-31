30к это мин. сумма. Я интересуюсь от каких оборотов может появиться интерес финмона.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лис, 2018 15:33
Додано: Чет 01 лис, 2018 15:42
для новеньких -- от 150К
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 01 лис, 2018 15:45
До 150к - не тревожат. Больше - не проверял.
При заносе депо от 150к в отделении нехотя требуют бумажки (видимо оно им не надо, но спустили вказивку). Если меньше - облегченно вздыхают
Вобщем - не лютуют, но добросовестно выполняют актуальные вказивки сверху.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 01 лис, 2018 15:46
А зі старенькими як? Отримую через них ЗП, але після закручування гайок депо поки не відкривав.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 01 лис, 2018 15:52
С ними чуток лояльнее, особенно с зарплатниками. Не бойтесь, заходите
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 01 лис, 2018 16:14
Укрексім сильно почав пилососити ліквідність + займ в НБУ
в результаті рейтинг (анти) - найгірший
+50грн !
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Додано: Чет 01 лис, 2018 16:18
Це якісь хохмачі...такі рейтинги в топку.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 16:20
вам дорога в ЧЧЧЧ (питати що це в Ічкателя)
самий толковий рейтинг який я бачив і який дає змогу наперед зробити правильні висновки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 01 лис, 2018 16:23
Готовий до дискусії. Ваші аргументи?
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