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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 516517518519

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:33

  Alex_ki написав:Так там НГ депо по 30к, думаю не должен возбудиться

30к это мин. сумма. Я интересуюсь от каких оборотов может появиться интерес финмона.
tano
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:42

  tano написав:
  Alex_ki написав:Так там НГ депо по 30к, думаю не должен возбудиться

30к это мин. сумма. Я интересуюсь от каких оборотов может появиться интерес финмона.

для новеньких -- от 150К
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:45

  tano написав:
  Alex_ki написав:Так там НГ депо по 30к, думаю не должен возбудиться

30к это мин. сумма. Я интересуюсь от каких оборотов может появиться интерес финмона.

До 150к - не тревожат. Больше - не проверял.
При заносе депо от 150к в отделении нехотя требуют бумажки (видимо оно им не надо, но спустили вказивку). Если меньше - облегченно вздыхают :)

Вобщем - не лютуют, но добросовестно выполняют актуальные вказивки сверху.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:46

  clientage написав:
  tano написав:
  Alex_ki написав:Так там НГ депо по 30к, думаю не должен возбудиться

30к это мин. сумма. Я интересуюсь от каких оборотов может появиться интерес финмона.

для новеньких -- от 150К

А зі старенькими як? Отримую через них ЗП, але після закручування гайок депо поки не відкривав.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:52

  klug написав:
  clientage написав:
  tano написав:для новеньких -- от 150К

А зі старенькими як? Отримую через них ЗП, але після закручування гайок депо поки не відкривав.

С ними чуток лояльнее, особенно с зарплатниками. Не бойтесь, заходите :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:14

Укрексім сильно почав пилососити ліквідність + займ в НБУ

в результаті рейтинг (анти) - найгірший

http://ukraina.org.ua/25reyting.html
:o
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:18

  greenozon написав:Укрексім сильно почав пилососити ліквідність + займ в НБУ

в результаті рейтинг (анти) - найгірший

http://ukraina.org.ua/25reyting.html
:o

Це якісь хохмачі...такі рейтинги в топку. :)
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:20

вам дорога в ЧЧЧЧ (питати що це в Ічкателя)
самий толковий рейтинг який я бачив і який дає змогу наперед зробити правильні висновки
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:23

  greenozon написав:вам дорога в ЧЧЧЧ (питати що це в Ічкателя)
самий толковий рейтинг який я бачив і який дає змогу наперед зробити правильні висновки

Готовий до дискусії. Ваші аргументи?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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