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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:31

Re: Укрексiмбанк

  бульбик написав:На сегодняшний день на средний срок с ежемесячной выплатой процентов однозначно наилучшее предложение!


Это да, он в ТОПе рейтингов по депозитам.
Решил спросить горячку за депо - горячая не такая уж и горячая.
0 инфо . пришлось самому пересказывать сайт, на что горячка только ДА-кала.
Но на главный вопрос - могу открыть БОЛЬШЕ ОДНОГО ДЕПОЗИТА - был послан к рабочему времени. Раз уже темно - то и спать пора и нех тревожить дам по тилипонам.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 22:14

Гарячка тут специфічна, вони вміють піднімати ліміти по картках і їх блокувати. З усіма іншими запитанням однозначно відправляють у відділення. Це вам ще якийсь нестандартний оператор трапився.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 22:34

  clientage написав:
  Oktawa написав:Появился новый акционный депозит Новорічний
https://www.eximb.com/rus/personal/depo ... year-2018/

В среднем 17,865%. Прикольно :wink:
Надеюсь будет заразительным примером для Шарика, Альянса и Коко
Или им не разрешают пылесос включать, ток госам мона? 8) :P

А размер % за первый период 20,19 соответствует 2019 году. Символично и креативно!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:46

Re: Укрексiмбанк

У них на сайте есть расчет дохода по депо новоричный. Так за первые 31 день сумма дохода рассчитана неверно, если %=20.19. Банкиры!?
sergio_bender
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:29

Хочу відкрити новорічні депо, у грн і доларах.
Підкажіть, як правильно сюди заходити - які бонуси, які підводні камені?
Картку з кешбеком можна безкоштовно отримати?
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:34

  Чорний Ворон написав:Хочу відкрити новорічні депо, у грн і доларах.
Картку з кешбеком можна безкоштовно отримати?

безкоштовно, або за гроши залежить від загальної суми депо
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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