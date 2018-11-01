Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лис, 2018 20:31
бульбик написав:
На сегодняшний день на средний срок с ежемесячной выплатой процентов однозначно наилучшее предложение!
Это да, он в ТОПе рейтингов по депозитам.
Решил спросить горячку за депо - горячая не такая уж и горячая.
0 инфо . пришлось самому пересказывать сайт, на что горячка только ДА-кала.
Но на главный вопрос - могу открыть БОЛЬШЕ ОДНОГО ДЕПОЗИТА - был послан к рабочему времени. Раз уже темно - то и спать пора и нех тревожить дам по тилипонам.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Додано: Чет 01 лис, 2018 22:14
Гарячка тут специфічна, вони вміють піднімати ліміти по картках і їх блокувати. З усіма іншими запитанням однозначно відправляють у відділення. Це вам ще якийсь нестандартний оператор трапився.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Чет 01 лис, 2018 22:34
clientage написав:
В среднем 17,865%. Прикольно
Надеюсь будет заразительным примером для Шарика, Альянса и Коко
Или им не разрешают пылесос включать, ток госам мона?
А размер % за первый период 20,19 соответствует 2019 году. Символично и креативно!
Oktawa
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:46
У них на сайте есть расчет дохода по депо новоричный. Так за первые 31 день сумма дохода рассчитана неверно, если %=20.19. Банкиры!?
sergio_bender
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:29
Хочу відкрити новорічні депо, у грн і доларах.
Підкажіть, як правильно сюди заходити - які бонуси, які підводні камені? Картку з кешбеком можна безкоштовно отримати?
Чорний Ворон
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:34
Чорний Ворон написав:
Хочу відкрити новорічні депо, у грн і доларах.
Картку з кешбеком можна безкоштовно отримати?
безкоштовно, або за гроши залежить від загальної суми депо
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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