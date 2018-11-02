Сначала нужно в отделении открыть депо-счета 2630хх, потом мона их удалённо пополнить(грн!).
Банка дает 5 раб. дн. на внесение средств по договору.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:52
Сначала нужно в отделении открыть депо-счета 2630хх, потом мона их удалённо пополнить(грн!).
Банка дает 5 раб. дн. на внесение средств по договору.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:10
Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:14
Якщо збираєтеся виходити з Прихвату, то майте на увазі, що Прихват не випустить на 2630.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:20
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